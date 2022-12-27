Учитель из Якутии — победитель Всероссийского конкурса

Подведены итоги всероссийского конкурса мастер-классов для учителей/преподавателей математики 2022 года. Конкурс проводился в рамках подготовки к Международному съезду учителей математики в 2023 году. Учредитель Конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации. Цель конкурса – выявление и распространение эффективного педагогического опыта преподавания математики в организациях общего и среднего профессионального образования Российской Федерации. Победителем в номинации «Преподавание математики в средней школе» стал Дмитриев Александр Саввич – учитель математики МБОУ «Верхневилюйская средняя общеобразовательная школа №4 имени Дмитрия Спиридоновича Спиридонова», Республика Саха (Якутия). В 2023 году, как победитель Всероссийского конкурса, Александр Саввич приглашен на Международный съезд учителей математики! Поздравляем и желаем дальнейших успехов! https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fm.vk.com%2Fvideo-207448939_456239293%3Flist%3D1202da84c0dcb5803c%26from%3Dwall-207448939_6005&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw10z0ZrvkZ6onIW6qk2uxRc

Фото: пресс-службы Источник: пресс-служба ИРОиПК

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