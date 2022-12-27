Конкурс
Учитель из Якутии — победитель Всероссийского конкурса
Подведены итоги всероссийского конкурса мастер-классов для учителей/преподавателей математики 2022 года.
Конкурс проводился в рамках подготовки к Международному съезду учителей математики в 2023 году. Учредитель Конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации.
Цель конкурса – выявление и распространение эффективного педагогического опыта преподавания математики в организациях общего и среднего профессионального образования Российской Федерации.
Победителем в номинации «Преподавание математики в средней школе» стал Дмитриев Александр Саввич – учитель математики МБОУ «Верхневилюйская средняя общеобразовательная школа №4 имени Дмитрия Спиридоновича Спиридонова», Республика Саха (Якутия).
В 2023 году, как победитель Всероссийского конкурса, Александр Саввич приглашен на Международный съезд учителей математики!
Поздравляем и желаем дальнейших успехов!
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