Учитель из Нигерии прославляет нашу Якутию

Уроженец Нигерии Марк Бабатунде — учитель китайского и английского языков в селе Ой Хангаласского улуса, где он живет четвертый год. В Якутию его привела любовь. Его супругу зовут Наталья, с которой он познакомился в Китае. Вместе они воспитывают трех детишек. Помимо китайского, английского и русского языков, Марк говорит немного по-якутски.

Недавно Первый канал в новостях показал сюжет о необычном учителе из якутской деревни. Сейчас, чтобы познакомить жителей других стран, в том числе своих родных из Нигерии, с жизнью и климатом нашей республики, Марк Бабатунде решил вести свой YouTube-канал «Самый северный африканец в мире» («The Northest African in the world»).