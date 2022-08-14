Учитель их Хакасии о якутянке: Побольше бы таких людей нашим народам!

Я, СУБРАКОВА Татьяна Семеновна, работаю учителем истории и обществознания в Нижне-Тейской СОШ Республики Хакасия. Хочу написать слова благодарности ХОЛМОГОРОВОЙ Анне Андреевне.

Летом с 28 июня по 8 июля 2021 года мы с ней приняли участие в работе Летней этно-экологической школы «Энчи» (Наследие), проходившей в рамках программы «Культурное наследие Алтая» в Онгудайском районе Республики Алтай. Программа проводилась с целью возрождения и сохранения традиционной культуры народов Сибири. В этом мероприятии Анна Андреевна была руководителем группы из Якутии. Она поразила меня своим жизнелюбием, добрым отношением к людям, общительностью и искренней любовью к своему народу и его культуре. Меня приятно удивило, когда Анна Андреевна наравне с молодежью поднялась на стенку для скалолазания. На моих занятиях по хакасской вышивке, Анна Андреевна терпеливо выводила узоры на ткани. Ночевала в походе в палатке.

Вместе с Дорхооном Дохсуном ВОРОГУШИНЫМ Анна Андреевна в лагере организовали эстафету для парней «Игры предков». Ребятам и нам — руководителям групп с Алтая и Хакасии очень понравились соревнования. Уже осенью 2021 года нас пригласили в Якутию на республиканские соревнования «Боотур Омоно». На этих соревнованиях наравне с местными парнями выступили ребята с республик Алтай и Хакасия. Нам оказали очень теплую встречу. За два дня мы узнали очень многое из культуры родственного нам тюркского народа саха. В Якутии мы чувствовали себя родными людьми, которых очень ждали.

В июне 2022 года мы снова встретились с Анной Андреевной в визит-центре «Уч Энмек» Республики Алтай в рамках всероссийского круглого стола «Культура, экология, образование – фундамент ноосферного развития народов России». На этом мероприятии Анна Андреевна поделилась своим богатым опытом общественной работы. Участники круглого стола с интересом слушали ее выступление.

К моей огромной радости, 5-6 августа этого года встречали Анну Андреевну у нас дома в Хакасии, в моей родной деревне. Мы были безмерно рады этому. Думаю, Анне Андреевне было интересно познакомиться с нашей культурой, пообщаться с хакасами на их родной земле, послушать наш эпос, песни. 5 августа мы провели ночь эпоса в школьном музее юрте «Тадар иб». В этом мероприятии участвовали известные в республике и за ее пределами КУЧЕНОВ Вячеслав Николаевич, ЧАРКОВ Сергей Трофимович, ИПТЫШЕВ Рустам Васильевич. 6 августа проводилось открытие сарчына кормлением огня на сакральном месте Одыр Чол.

Верю в дальнейшее плодотворное сотрудничество с Анной Андреевной. Такие солнечные люди становятся мостами для дружбы, сотрудничества целых народов. Когда человеком движет любовь к своему народу, в жизнь воплощаются даже самые масштабные проекты. Побольше бы таких активных людей как Анна Андреевна нашим народам.