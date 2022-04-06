Учитель года: мастер класс от победителей предыдущих конкурсов

Учителя можно сравнить с художником, потому что его деятельность сравнима с искусством, так как требует от него создания нестандартных методов и приемов обучения. Если учитель компетентен по своему предмету, ему легче выбрать лучший способ преподавания предмета.

С развитием информационных технологий, дистанционного обучения в школе обучение пополняется новыми методиками, элементами. Сегодня мы много говорим о цифровом обучении и образовании. Даже возник термин Digital Native – человек цифрового общества, находящийся под воздействием цифровых технологий. Содержание этого понятия близко понятию Поколение Зет, это дети, родившиеся в период цифровой революции.

5 апреля, в рамках республиканского конкурса «Учитель года РС(Я)-2022» в Институте развития образования и повышения квалификации для конкурсантов состоялись Мастер-классы лучших учителей республики.

Гончарова Ирина Владимировна, учитель математики МОУ “Гимназия № 1 г. Нерюнгри им. С. С. Каримовой”, призер республиканского конкурса «Учитель года РС(Я)-2021», участница Всероссийского конкурса «Учитель года России-2022», применяет на своих уроках метод, называемый эдьютейнмент. В школьную практику термин пришёл из модных бизнес-тренингов. Слова education (англ. «обучение») и entertainment (англ. «развлечение») слились в одно и стали означать особую методику обучения через игры с конкретным сценарием и условиями. Особенно слабо мотивированным к учёбе детям такая модель доступна как никогда. Как утверждает учитель, технология эдьютейнмента на уроках показала себя эффективно.

Конова Анна Сергеевна, учитель иностранных языков МОБУ СОШ №23, абсолютный победитель республиканского конкурса «Учитель года-2021», рассказала о так называемом Скрайбинге — новейшей технике презентации. Данный метод, названный скрайбинг , через зарисовку образов – простой и доступный способ визуализации новой информации. Оказывается, таким образом можно просто и доступно рассказать о сложном, интересно объяснить определенный незнакомый материал. Например, изучить китайские иероглифы, можно вводить новую лексику на уроках английского.

Обе технологии чем-то напоминают опорные конспекты, или, так называемые, опорные сигналы знаменитого учителя-новатора В.Ф.Шаталова.

Для любого учителя, преподающего историю, существует понимание, что история — это также искусство, и требует от человека творческого подхода к определению темы и материала урока. Творческий учитель может создавать различные методы, применяемые в зависимости от характера предмета. Оконов Роман Николаевич, учитель истории и обществознания МБОУ “Соттинская СОШ” Усть-Алданского улуса, абсолютный победитель республиканского конкурса «Учитель года-2019», рассказал о том, что через призму учебников работает много над дополнительным материалом по предмету. Использует интересные факты из исторических событий, подводя, таким образом, ученика к рефлексии с вопросами «почему? зачем?», или, к примеру, игрой «Правда или ложь?», дает детям знания о том, какой путь прошло человечество с древнейших времен и до наших дней, развивая у учащихся способность осмысливать явления и события современности на основе исторических примеров.

Конкурсантам свои мастер-классы предоставили также Никитина Ираника Николаевна, учитель начальных классов МБОУ “Майинская СОШ им.В.П.Ларионова”, финалист республиканского конкурса «Учитель года – 2019», абсолютный победитель профессионального конкурса “Молодой учитель года образовательного округа Заречье-2018” и Платонова Анна Алексеевна, учитель русского языка и литературы, абсолютный победитель республиканского конкурса «Учитель года-2018».

Гомозов Антон Васильевич, учитель истории и обществознания, директор муниципального бюджетного лицея №1 г. Орла, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года- 2020», в своем мастер-классе подчеркнул, что современный учитель всегда должен быть честным перед своими учащимися, обо всем говорить так, как оно есть, несмотря на различные тенденции, происходящие в обществе, и тогда он заслужит доверие ученика. А на конкурсе надо делать то, что ты делаешь лучше всего. Антон Васильевич, принимая участие в качестве эксперта и члена Большого жюри конкурса, выразил мнение о том, что якутские учителя из столь самобытного региона как Якутия всегда себя здорово проявляют на российском уровне. «Я приехал сюда учиться у ваших учителей»,- резюмировал гость.

Власова Елена Зотиковна, профессор, заведующая кафедрой информационных технологий и электронного обучения РГПУ им. А. И. Герцена, обратилась к конкурсантам с пожеланиями удач, успехов.