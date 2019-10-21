Учимся музыке с детского сада

18 октября в Высшей школе музыки РС(Я) им. В.А.Босикова прошло торжественное подписание договоров с 19-тью детскими садами города Якутска, что скрепило сотрудничество лучшего музыкального учебного заведения республики с дошкольными учебными заведениями.

Дети с детсадовского возраста должны иметь возможность обучаться музыке, элементарно музицировать, начиная с малых лет. Цель этого проекта – поднять уровень музыкального воспитания в детских садах, чему должно способствовать сотрудничество музыкальных работников с профессорско-преподавательским составом ВШМ РС(Я). Это поможет педагогам дошкольных учреждений освоить современные методики обучения музыкальной грамоте с самого раннего возраста, разработать специальные программы с учетом российского и международного опыта.

После церемонии подписания договоров о сотрудничестве юные музыканты ВШМ РС(Я) дали концерт, который для самых младших учеников школы музыки стал дебютом на сцене. Гости Высшей школы музыки – заведующие и музыкальные работники детсадов г.Якутска с удовольствием прослушали произведения классической музыки в исполнении юных артистов – учащихся школы.