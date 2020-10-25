Учили ли сто лет назад в Якутске девочек?

Выпускницы Якутской женской гимназии, окончившие курс 7-го класса. 1911 год.

Мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история» в новом проекте «Познавательный путеводитель по истории Якутска», рассказал о Якутской женской гимназии. Это известное учебное заведение окончили многие известные женщины Якутии:

«В 80-х гг. XIX столетия в Якутии ощущалась необходимость женского среднего учебного заведения. Гласный городской думы Митрофан Васильевич Пихтин внёс предложение о создании такого учебного заведения.

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Городское общество ассигновало на это 2964 руб. ежегодно, собраны были частные пожертвования, и в 1882 г. открыта 3-классная женская прогимназия (а с 1884 г. — в составе 4 классов).

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Дом для прогимназии был пожертвован якутским купцом Петром Илларионовичем Захаровым. Это учебное заведение просуществовало до 1900 г. В названном году прогимназия была преобразована в женскую гимназию, и в 1902 г. выстроили новое 2-этажное деревянное здание.

https://www.instagram.com/tv/CGrUi2uqpxT/?igshid=1ak9lr7rsjhvv