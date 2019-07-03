Учи английский легко и весело: Летний городской лагерь «БЕРЁЗКА» ведёт набор детей

Летний городской лагерь «БЕРЁЗКА» ведёт набор детей в Якутске:
*ВОЗРАСТ:* *7-16 лет*
*ГРАФИК:*
- 2 сезон: 15.07-29.07
- 3 сезон: 5.08-19.08
*ПРОГРАММА:*
- Коммуникативный Английский (носитель языка из Бостона)
- Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.
- Японский язык.
- Тематические мастер-классы.(флористика, IT-Park)
- В этом году есть уникальная возможность научиться программированию вместе с IT-школой
- Танцы, вокал.
- Посещение музеев, кинотеатра и парка.
- Поход в Усадьбу Атласовых.
*ПИТАНИЕ:* Обед и полдник в ресторане «Адмирал»
*АДРЕС*: пр.Ленина 1, каб.309, 3 этаж Детская библиотека.
Запись строго по ватсап 89142702746,89245609410 — Татьяна Иннокентьевна. 8924-569-8922 — Елена Анатольевна
89243663372-Раиса Иннокентьевна
8914-276-41-90 Лена Андреевна
Инстаграм @berezina_english_fun
Источник: На правах рекламы.