Учи английский легко и весело: Летний городской лагерь «БЕРЁЗКА» ведёт набор детей

Летний городской лагерь «БЕРЁЗКА» ведёт набор детей в Якутске: *ВОЗРАСТ:* *7-16 лет* *ГРАФИК:* 2 сезон: 15.07-29.07

3 сезон: 5.08-19.08 *ПРОГРАММА:* Коммуникативный Английский (носитель языка из Бостона)

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.

Японский язык.

Тематические мастер-классы.(флористика, IT-Park)

В этом году есть уникальная возможность научиться программированию вместе с IT-школой

Танцы, вокал.

Посещение музеев, кинотеатра и парка.

Поход в Усадьбу Атласовых. *ПИТАНИЕ:* Обед и полдник в ресторане «Адмирал» *АДРЕС*: пр.Ленина 1, каб.309, 3 этаж Детская библиотека. Запись строго по ватсап 89142702746,89245609410 — Татьяна Иннокентьевна. 8924-569-8922 — Елена Анатольевна 89243663372-Раиса Иннокентьевна 8914-276-41-90 Лена Андреевна Инстаграм @berezina_english_fun Источник: На правах рекламы.

Поделиться в соцсетях Поделиться в WhatsApp

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82