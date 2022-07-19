Ученый: ситуация со смогом в Якутии в этом году будет полегче

В этом году ситуация со смогом в Якутии будет полегче, чем прошлым летом, прогнозирует Владимир Козлов, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю. Г. Шафера СО РАН — передает ЯСИА.

«Я сужу по количеству гроз и пожаров. Их меньше, чем в 2021 году. К тому же этим летом у нас на большей части Якутии довольно частые дожди, это облегчает пожарную ситуацию», 一 отметил ученый.

По словам Владимира Козлова, смог образуется от дыма крупных пожаров и оседает в нижних слоях атмосферы.

«Дело в том, что над дымом находится верхний слой атмосферы, который придавливает его к земле, где образуется что-то наподобие смога, и вот в нижней части атмосферы он собственно и стоит», 一 сказал эксперт.

К тому же на образование смога влияет рельеф территории: «Центральная Якутия окружена довольно-таки большим массивом горных хребтов, и они очень влияют на распространение ветров. Они и создают погоду в радиусе до 300 км вокруг Якутска».

Как объяснил Владимир Козлов, смог состоит из частичек аэрозоли, то есть из маленьких капель жидкости. Очищение воздуха от них может произойти вместе с дождем, когда «осадки увлекут эти аэрозоли на землю».

Напомним, что Якутск и центральные районы накрыл шлейф дыма от лесных пожаров в Хабаровском крае. В столице республики во вторник зафиксировали превышение вредных веществ в атмосфере.