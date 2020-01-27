Ученый из Якутии разработал технологию повышения прочности газопроводов в экстремальных условиях

Большое значение в социально-экономическом развитии Якутии, да и всего Северо-Востока страны имеют газопроводы, простирающиеся на многие тысячи километров. Экстремальный, резко континентальный климат, для которого характерны крайне низкие зимние температуры (до – 60℃) и значительное прогревание летом (до +40℃) является серьезным испытанием на прочность материалов сварных соединений. Ведущие ученые научных институтов Сибирского отделения РАН работают над повышением качества сварных соединений и проблемой надежности трубопроводов, эксплуатируемых в экстремальных условиях Севера.

Так, 23 января 2020 года, в Институте физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН» состоялся научный семинар ФИЦ «ЯНЦ СО РАН». Ведущий научный сотрудник института, кандидат технических наук Николай Голиков представил на семинаре свою диссертационную работу на соискание ученой степени доктора наук, посвященную повышению прочности и хладостойкости сварных швов газопроводов.

Н.И. Голиков

Николай Голиков является ведущим специалистом в области материаловедения, разрушающего и неразрушающего контроля сварных соединений. Несколько лет он системно и последовательно исследовал причины разрушения стальных газопроводов. На основе собранных данных и проведенных научных экспериментов им разработана и апробирована технология ультразвуковой ударной обработки стальных неразъемных соединений для повышения прочности и хладостойкости стальных газопроводов, эксплуатируемых в условиях Северо-Востока России. Также в работе доказано, что применение траншейной укладки трубопровода является более предпочтительной и безопасной, чем наружная укладка трубопроводов на поверхности земли, в связи со снижением действующих напряжений в материале трубопровода. Научным консультантом диссертационной работы является главный научный сотрудник Института физики прочности и материаловедения (г. Томск), доктор технических наук, профессор Юрий Сараев.

М.П. Лебедев на семинаре

В семинаре приняли участие председатель ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН», член-корреспондент РАН, доктор технических наук Михаил Лебедев, главный научный сотрудник ИФТПС СО РАН, член-корреспондент РАН, доктор технических наук Александр Большаков, и.о. директора ИФТПС СО РАН, доктор технических наук, академик АН РС(Я) Валерий Лепов и другие ведущие ученые Федерального исследовательского центра.