Ученый-этнограф — об исследованиях летнего сезона

В рамках научно-исследовательских работ на 2021 год, сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН ФИЦ ЯНЦ СО РАН Юрий СЛЕПЦОВ с 15 июля по 15 сентября провел ряд исследований в Момском районе Республики Саха (Якутия).

Во время командировки младший научный сотрудник отдела археологии и этнографии ИГИиПМНС СО РАН, кандидат педагогических наук Юрий Слепцов собирал этнографические материалы и занимался изучением мест проживания северных саха (якутов) и эвенов на территории Улахан-Чистайского наслега Момского района.

На фото: Территория Улахан-Чистайского наслега

«Ранее в трудах землепроходцев и путешественников, чей маршрут в сторону Колымы, Камчатки и Чукотки проходил через эту местность, территория наслега упоминалась как Кысыл Балыктах. Многие местные жители были проводниками различных экспедиций», — отметил Юрий Алексеевич. Саха (якутов), проживающих в Кысыл Балыктахе, жители устья Момы и Средней Индигирки называли «Үрэх баһын оҕолоро, таас сахалара» («Дети верховья реки, горные якуты»). Поэтому местные саха издавна хорошо ходят в горы, не уступая в этом навыке эвенам Улахан-Чистая (Мола Эгдьен). Кроме коневодства и скотоводства якуты освоили и домашнее оленеводство.

Как этнограф, Юрий Алексеевич провел множество подробных бесед с местными долгожителями, охотниками, коневодами и оленеводами, фиксируя различные данные об особенностях их жизни, быта и традиций.

На фото: Юрий Алексеевич Слепцов с долгожителем села Сасыр, старейшим коневодом, 86-летним Михаилом Афанасьевичем Тарковым

«В ходе маршрута я также изучил и сделал описание сакральных мест коренных жителей Момского улуса. В основном, это места захоронений шаманов и удаганок. Кроме этого, местные жители особо почитают озера. Священными считаются озера Орто Кюель и Улахан Кюель. Поэтому местные, по прибытию к озерам, обязательно проводят обряд кормления духов огня и окружающей местности, потому что пренебрежение неписанными законами порой приводит к печальным последствиям.

На фото: Старинное захоронение

В местности Сиэн Тердё находился арангас (верховое погребение) шамана или удаганки, об этом поведала еще в 2014 году 86-летняя Мария Егоровна ГРОМОВА. В этой местности проживали богатые якуты, одним из них был Аким (Иаком) Слепцов, мой предок, который разводил здесь лошадей и крупный рогатый скот.

В местности Билир находится могила удаганки Елены, моей бабушки. Проходящие мимо этой местности обязательно оставляют ей дары и проводят обряд кормления духа огня. В силу объективных причин и удаленности этой местности, экспедицию в Билир пришлось отложить до лучших времен», — сообщил этнограф.

На фото: Дети кочевого лагеря в местности «Улахан-Кюель»

Параллельно с проведением этнографических работ, Юрий Слепцов организовал для учащихся Улахан-Чистайской средней школы, детей коренных малочисленных народов Севера — эвенов, кочевые лагеря в соответствии с выполнением проекта Гранта Президентского фонда №21-2-005539 «Образование временных детских объединений в местах кочевий во время летних каникул».