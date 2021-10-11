Ученый Черосов: Должны быть приняты кадровые решения

Доктор биологических наук, руководитель группы геоботаники отдела ботанических исследований Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Михаил Михайлович Черосов

Михаил ЧЕРОСОВ, доктор биологических наук, отличник образования РС (Я), отличник профобразования РС (Я) высказался в своем фейсбуке на актуальную тему.

— Большой резонанс среди общественности вызвал приказ зам министра В.И. ТИХОНОВА по передаче здания Малой Академии наук (МАН) РС (Я) под инфекционное отделение для лечения больных COVID-19. Ректор МАН В.К. ПАВЛОВ в инстаграмм МАН (не в личном) описал ситуацию своего увольнения в связи с несогласием с решением Министерства по выполнению правительственной комиссии по борьбе с КОВИД.. Создалась ситуация, когда столкнулись различные мнения руководителей, общественности, начались высказывания в социальных сетях позиции сторонников той или иной стороны. Пошло обсуждение и пресса отреагировала, наиболее популярная в республике сеть тоже, https://news.ykt.ru/article/127518?block.all

Образование — область в которой замешаны интересы самых различных сторон, можно сказать область «политическая». В 2021 году мне пришлось много дискутировать вокруг проблемы лесных пожаров — проблемы очень сложной, связанной с десятилетиями до 2021 года, вплоть до 90-х лет, а также с аномальными климатическими условиями лета 2021 года. И снова все ушло в область «политики», что ни говори, как ни объясняй ситуацию все равно в политику возвращается. Но надо сказать, что в лесной отрасли по сути создается новая система, которая должна оперативно реагировать на лесные пожары, но именно система создаваемая заново по сути на голом месте после десятилетий хронического недофинансирания. Создаваемая система стала невозможной без федеральной поддержке и вопрос вышел на уровень Президента РФ.

Скажете при чем тут образование в условиях пандемии и лесные пожары ? На самом деле много параллелей. И там и там надо принимать решения оперативно и учитывать принцип единоначалия. При тушении лесного пожара есть понятие руководитель тушения пожаром (РТП), есть инструкции и единоначалие. Комиссия по борьбе с КОВИД — важнейшая сейчас комиссия в республике. Не выполнять ее указаний и не создавать специализированные отделения по сути «Пир по время чумы». Да МАН особое учреждение по работе с талантливыми детьми, да идет строительство нового учебного корпуса намного больше передаваемого интерната, да надо вести занятия очно при Указе Главы республики об усилении противоэпидемиологической остановки (по сути взаимопротивоположные процессы), да надо выполнять федеральные требования Образовательного центра «Сириус», центром которого стала МАН. Но все меркнет перед ростом заболеваемости среди населения и особенно среди детей. 2020 года показал, что заболеваемость среди детей была низкой, удар был по пожилым нашим гражданам, по нашим родителям, бабушкам, дедушкам. Сейчас ситуация заболеваемости среди детей большая. Пишу как человек у которого у самого была в сентябре 2020 г. 4 стадия КОВИД (78% поражения легких, который прошел реанимацию и проводит восстановление до сих пор), который болел достаточно тяжело, у которого переболели внучки 5 и 2 года, имеют антитела почти все дети и родные (то есть пассивно «переболели на ногах»). Я понимаю желание Павлова Василия Климовича отстоять сохранность своего учреждения от использования его как противоковидного объекта. Но как прослуживший в армии человек, знаю, что приказы учредителя надо выполнять. Даже если приказ будет отменен, под давлением общественных сил или сильных мира сего, работать в любой команде исполнительного органа власти будет уже практически невозможно. Или значит комиссия по борьбе против КОВИД плохо проработала вопрос (а данная комиссия коллегиальный орган и значит виноваты все члены комиссии), или МАН не выполняет поставленные задачи. В любом случае должны быть приняты кадровые решения. Взвешивая ситуацию с выполнением/невыполнением принятых обязательств и создаваемой ситуации по заболеваемости, министерство приняло решение, которое надо выполнять и искать пути выполнения федеральных обязательств (активно использовать дистанционные методы и прорабатывать вопросы снижения федеральных стандартов по причине КОВИД и Указа Главы, очность занятия в области доп образования очень трудновыполнимое требование). Отказ от выполнения приказа по сути в военное время минимум трибунал или расстрел на месте за невыполнение приказа. Само собой, сейчас не война, но борьбу за здоровье людей можно назвать своеобразной «войной» за наших родителей, бабушек, дедушек. Они защищали нас в свое время, настало наше время их защищать. Наступит совсем скоро открытие нового корпуса, с большими учебными аудиториями, общежитием. Так что при любом величии любого руководителям, он должен думать глобально. Большие достижения МАН во многом достижения команды, не отдельного человека, а создаваемой управленческой команды всеми предыдущими руководителями любой организации. Программа «Шаг в будущее» — визитная карточка МАН «пришла» в МАН от фонда «Баргарыы», в котором она была создана первым Президентом РС (Я) М.Е. НИКОЛАЕВЫМ, председателями Совета программы академиком В.П. ЛАРИОНОВЫМ, профессорами А.Н. АЛЕКСЕЕВЫМ, Е.И. МИХАЙЛОВОЙ, всеми членами Совета в том числе выдающимися учеными академиком Г.Ф. КРЫМСКИМ, член-корреспондентом Н.Г. СОЛОМОНОВЫМ, десятками докторов наук — членами Совета, не считая тех, кто реально организовывал конференцию, как я часто говорю, «мужественные» женщины — Г.А. СЕМЕНОВА, А.В. ЯКОВЛЕВА, Н.В. МАЛЫШЕВА, М.Е. ФЕДОТОВА, само собой сотни экспертов — докторов, кандидатов наук, научных сотрудников и преподавателей, аспирантов, молодых ученых оценивающих и рекомендующих работы. Создана целая система, которая честно говоря не зависит кто лидер организации, даже кто министр или зам. министр, курирующий конференцию. Программа «Шаг в будущее» — целая система, детище большого числа специалистов. Тоже самое и олимпиадное движение. Сейчас формируется такая же система WorldSkills, которая во многом создана и усилиями нынешнего министра образования и науки М.П. СИВЦЕВА, который работал в системе WSR самого различного уровня. Создается близкая система и конкурса «Моя профессия — ИТ», но тут особо велика роль другого Министерства — инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационной инфраструктуры и технопарка «Якутия». Роль личности в образовании и науке имеет конечно место, но по сути командная работа важнее. Для решения такой вынесенной на общественное обсуждение проблемы как увольнение ректора В.К. Павлова надо всем сторонам принять решение о продолжении обсуждения или его завершении и успокоить общественное мнение. Слишком напряжено наше общество, чтобы в очередной раз будоражить его по поводу и без повода. Стол переговоров и определение путей развития и финансирования расходов на недвижимость и работу в очном формате — вот что надо сделать очень срочно. Не выносить на общественный суд рабочие моменты и даже свое увольнение раз учредитель так решил. Как первый председатель Наблюдательного Совета МАН, до сих пор имеющий связь с МАН в различных ее проектах наверное имею право на мнение.