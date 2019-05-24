Ученые предлагают откорректировать стратегию развития якутской Арктики 

Представители Арктического научно-исследовательского центра АН РС (Я) предлагают добавить индикаторы в Стратегию развития арктических территорий Якутии и учесть в этом документе достижения 4-й промышленной революции.

Вторая научно-практическая конференция «Арктический вектор: стратегия развития», прошедшая 22 мая в Академии наук РС (Я), была посвящена обсуждению Стратегии социально-экономического развития арктической зоны республики на период до 2030 года. Этот документ должны принять в ближайшее время. В ее работе приняли участие и представители Арктического научно-исследовательского центра АН РС (Я), внесшие свои предложения о корректировке Стратегии.

Как напомнил участникам на открытии Конференции заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Михаил Погодаев, её целью является поиск научных решений, социально-экономических и инновационных средств развития арктического региона, апробация новых технологий. Его поддержал президент Академии наук РС (Я) Игорь Колодезников, в своем докладе подробно остановившийся на роли науки в социально-экономическом развитии Арктики. По мнению Игоря Иннокентьевича, необходимо рассматривать не один, а несколько сценариев развития Арктической зоны РС (Я), структурировать новые пространства ее развития, внимательно отнестись к разработке недр и ни в коем случае не отказываться от их освоения. И, в-четвертых, продумать такие индикаторы социально-экономического развития, чтобы они реально отображали развитие территорий, иначе его сложно будет правильно оценить.

Трудовой дисбаланс

Именно о разработке индикаторов, реально отображающих сложившуюся ситуацию, говорили выступившие на конференции ученые Арктического научно-исследовательского центра АН РС(Я). Ведущий научный сотрудник отдела исследований социально-трудовой сферы АНИЦ, кандидат экономических наук Надежда Попова представила доклад «Влияние качества и стоимости рабочей силы на занятость населения в арктических районах РС (Я)».

Согласно ее исследованиям, несмотря на рост с 2000-го по 2017-й годы численности рабочей силы в РС (Я) на 12,7 тыс. человек (с сокращением числа безработных с 11,4% в 2000-м до 7,2% в 2017-м), в арктических районах республики имеет место уменьшение численности работников организаций и предприятий. Это объясняется суровыми природно-климатическими условиями, инфраструктурными проблемами, отсутствием социально-экономических перспектив и рабочих мест. Постепенному снижению численности рабочей силы в Арктике способствует также миграционный отток населения.

При этом с 2000 по 2017 годы в Якутии общий показатель потребности работодателей в работниках, заявленный в службу занятости, увеличился в 2,4 раза, т.е. значительно, когда как в арктических районах на 54,5 %. К тому же 58,2 % от числа всех 309 заявок работодателей в 2017 году пришлись на Булунский, Верхоянский, Среднеколымский районы.

Одной из причин создавшегося положения Надежда Попова называет сложившуюся за многие годы на рынке труда Арктики ситуацию, связанную с отсутствием реального спроса и предложения по необходимым рабочим местам в различных отраслях экономики.

Сформировавшиеся при СССР северные преференции для найма рабочей силы сохранились лишь в бюджетной сфере. Для малого и среднего бизнеса они не приемлемы.

«Для частного капитала необходимы налоговые льготы, при регистрации бизнеса в определенном регионе, что создает дополнительные рабочие места для местных кадров», — считает она. «Кроме того, в арктических и северных районах РС(Я) достаточно сложно решить проблему генерации более производительных рабочих мест», — говорит Надежда Корниловна.

В этом, по мнению докладчика, может помочь проводимая в республике политика привлечения местных кадров в промышленность. По мнению исследователя актуальной станет и разработка схемы стимулирующих доплат к оплате труда и социального пакета работников на протяжении его трудовой карьеры в Арктической зоне на основе трехстороннего соглашения между работодателями, профсоюзами и государством. «Арктический научно-исследовательский центр может разработать проекты таких документов», — говорит Надежда Попова.

Сформировавшиеся при СССР северные преференции для найма рабочей силы сохранились лишь в бюджетной сфере. Для малого и среднего бизнеса они не приемлемы.

Уровень жизни как индикатор развития

Дополнил картину социально-трудовых отношений в якутской Арктике выступивший следом руководитель отдела исследований социально-трудовой сферы АНИЦ АН РС (Я), доктор исторических наук Геннадий Толстых, представивший доклад «Уровень жизни населения Арктической зоны РС (Я): проблемы и пути его повышения».

По мнению его авторов Толстых Г.В., Поповой О.В., Аргыловой Н.Е., в арктических районах республики отмечается ряд положительных тенденций в демографической сфере – рост продолжительности жизни, сокращение младенческой смертности, высокий коэффициент рождаемости. Вместе с тем, практически по всем показателям, характеризующим уровень жизни населения, объективно существует значительное отставание. Сдерживающими факторами повышения уровня жизни жителей Арктической зоны являются значительная доля ветхого и аварийного жилья, небольшая покупательная способность, более значительный уровень безработицы, высокая стоимость продуктов питания и транспортных расходов, низкое качество либо полное отсутствие коммунальных услуг и т.д.

Основные пути повышения уровня жизни населения арктических улусов Якутии, предлагаемые учеными отдела исследований социально-трудовой сферы АНИЦ, включают в себя развитие занятости и самозанятости, создание условий для развития малого и среднего бизнеса, новых рабочих мест при участии и помощи государственных целевых программ и проектов; повышение уровня доходов занятого населения; жесткий государственный контроль за ценообразованием стоимости авиабилетов, улучшение транспортной доступности; снижение доли ветхого и аварийного жилья; широкое использование цифровых технологий, телемедицины и дистанционного образования; оказание мер социальной поддержки коренных малочисленных народов Арктической зоны.

Как отметил в своем выступлении Геннадий Толстых, к сожалению, в представленном проекте Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны РС (Я) до 2030 года отсутствуют разделы по доходам и уровню жизни северян. Нет индикаторов и целевых показателей по оплате их труда, доходам и уровню потребления. На взгляд исследователей, без этого мероприятия по развитию человеческого капитала и повышению уровня жизни жителей Арктики будут неполными.

Также не нашли полного отражения в Стратегии такие важные социальные вопросы как улучшение демографической ситуации, меры социальной защиты и поддержки жителей, развитие трудового потенциала и рынка труда, развитие потребительского рынка.

«Необходимо дополнить проект Стратегии соответствующими индикаторами уровня жизни и наше научно-исследовательское учреждение готово включиться в эту работу», — говорит Геннадий Владимирович.

К сожалению, в представленном проекте Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны РС (Я) до 2030 года отсутствуют разделы по доходам и уровню жизни северян.

Наука в роли драйвера

Руководитель АНИЦ АН РС (Я), кандидат технических наук Юрий Шипицын выступил модератором секции «Научные исследования и новые технологии – основа для промышленного развития и повышения качества жизни в Арктике». Юрий Александрович призвал всех активнее готовить предложения для совершенствования Стратегии развития Арктики и напомнил, что они обязательно войдут в резолюцию и будут опубликованы в сборнике работ научно-практической конференции.

Проект научно-технологической платформы «Арктика»» авторства Ю. Шипицына, А. Хохолова и В. Охлопкова представил на конференции доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник АНИЦ Василий Охлопков. Он напомнил, что более 40 % территории республики относится к Арктической зоне и что для этой территории характерны экстремальные природные условия, очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения, низкая плотность населения, высокая ресурсоемкость и зависимость от северного завоза. Справиться с этими вызовами призвана разрабатываемая в АНИЦ научно-технологическая платформа «Арктика».

Она предполагает научное обоснование, разработку, трансфер и сертификацию технологий комплексного промышленного и производственного освоения с определением источников энергии и добычи сырья, транспортной логистики; изучение передового опыта и научное сопровождение добывающих комплексов; разработку оптимальных моделей перерабатывающей промышленности; обоснование и апробацию моделей роботизированного производства.

В рамках НТП «Арктика» разработчики предлагают интегрировать имеющиеся достижения 4-й промышленной революции в реальный сектор экономики. С этой целью авторы предложили учесть их в Стратегии развития арктических территорий. По их мнению, одним из основных драйверов развития Арктики должна стать наука, как это было, например, в советский период.