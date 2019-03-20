Ученые обсудили возможности новых подходов в сельском хозяйстве Арктики

Международная циркумполярная сельскохозяйственная конференция «Новое мышление о местном сельском хозяйстве в циркумполярной Арктике — лучшие практики, инновации и перспективы» была проведена в университете Лапландии в г. Рованиеми, Финляндия, с 11 по 15 марта. Эта конференция является десятой в линии международных конференций, организованных в рамках Ассоциации Циркумполярного сельского хозяйства, предназначенный для исследователей, практиков, менеджеров, политиков и студентов, вовлеченных в северное сельское хозяйство.

К участию в конференции были приглашены преподаватели, аспиранты и студенты Якутской ГСХА. Кандидат биологических наук, доцент кафедры «Физиология сельскохозяйственных животных и экологии» факультета ветеринарной медицины Надежда Попова выступила с докладом «Традиционное рыболовство в арктической Якутии», аспирант Туйаара Дмитриева — с докладом «Особенности питания оленей в Якутии». Также, вместе ними выступила будущий ветеринар, студентка первого курса, член научного кружка «Ойкос» Людмила Сорская с докладом «Якутские лайки — незаменимые помощники человека на Севере».

Цель конференции состояла в том, чтобы раскрыть и обсудить значение циркумполярного сельского хозяйства и призвать к новому мышлению для решения его актуальных проблем и возможностей. На конференции приняли участие более 140 участников из разных стран (Россия, Финляндия, Канада, Норвегия, Швеция, Исландия, США, Польши, Германии и др.). Организаторами конференции являются Университет Лапландии, Институт природных ресурсов Финляндии, Лапландский университет прикладных наук, ProAgria Lapland, Региональный совет Лапландии и Ассоциация оленеводов.

На сессиях конференции рассматривались лучшие научные и гибкие практические решения в области использования животных и растительных ресурсов, местных пород крупного рогатого скота, оленеводства, мелкого земледелия и недревесных лесных продуктов. Также были рассмотрены вопросы о высоком качестве арктических продуктов питания, их прибыльности и возможности для бизнеса, обсуждены вопросы о важности продовольственной безопасности и устойчивости в разных регионах и странах. В конце работы конференции было финальное мероприятие «Arctic Foods: голоса и опыт собираются вместе», где обсуждались вопросы научно-исследовательской работы по арктическому сельскому хозяйству, обмен опытом работы и новые возможности исследований. Проведен обзор научных исследований, посвященных взаимодействию человека и арктических видов домашних животных, о связях между природными и антропогенными факторами, которые влияют на арктическое сельское хозяйство.

Мероприятия были проведены в Арктическом научном центре (Арктикуме) Университета Лапландии. Участники конференции посетили университет Лапландии, Художественный музей Рованиеми — выставку «Современное искусство коренных жителей Аляски», оленеводческую ферму в Сьериярви (недалеко от г. Рованиеми), небольшой мясной цех с оленеводческой продукцией, животноводческую ферму и достопримечательности г. Рованиеми.

Конференция проводилась в сочетании с социальными измерениями. Отметим, что это очень характерная тенденция для структуры арктических исследований и охватывала многочисленные вопросы существования арктических сообществ: традиционное знание коренных народов, жизнеспособность местных сообществ, их адаптация к быстрым изменениям в условиях глобализации, национальное образование, человеческое здоровье, традиционное жизнеобеспечение, в том числе оленеводство и промысел диких оленей, материальная культура, экономика и промышленное развитие, государственное управление, история полярных исследований, археология и др.

Северное домашнее оленеводство, охотничий промысел и рыболовство являются приоритетными направлениями сельского хозяйства арктических и северных улусов, основой традиционного уклада жизни и сферой занятости коренных малочисленных народов Севера Якутии. Об этом подробно рассказала Надежда Васильевна Попова, к.б.н., доцент факультета ветеринарной медицины.

Конференция прошла на высоком содержательном уровне. Самое главное, что удалось достичь основной цели ‒ молодые ученые различных научных школ нашли общий язык и начали общаться между собой, появились новые научные коллаборации, у ученых возникла новая мотивация двигаться дальше в науку, защищать кандидатские или докторские диссертации, активно участвовать в международных конференциях самого высокого уровня.

Доклады участников конференции будут включены в сборник конференции. Кроме того, для участников конференции есть возможность опубликоваться в специальном выпуске научного журнала «Оpen Agriculture» (Scopus, Web of Science). Многие доклады носили достаточно высокий научный уровень, участники стремились как можно ярче и выразительнее представить результаты своих исследований.