Ученые о клонировании мамонтенка Юки

Российские и японские ученые впервые получили биологически активные клетки ископаемого животного и частично восстановили его ДНК, сообщает издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

«Материал был взят из тканей мамонта, около 28 тысяч лет находившегося в вечной мерзлоте», — говорится в сообщении.

Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

«Оптимизм в вопросах возрождения мамонта и использования результатов, полученных в данном исследовании, конечно, имеется. Все-таки впервые запустились ядерные белки мамонта», — приводятся в сообщении слова одного из авторов исследования, руководителя отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха (Якутия) Альберта Протопопова.

«Я придерживаюсь позиции, что клонировать мамонта классическим путем нельзя. Но надеюсь, что когда-нибудь его удастся возродить. Возможно, используя подход Джорджа Черча с применением методики CRISPR (геномного редактирования)», — отмечает специалист.

Ученые с помощью масс-спектрометра проанализировали костный мозг и мышечные ткани молодого мамонта, названного Юка, который был найден в 2011 году на берегу моря Лаптевых в Усть-Янском районе Якутии. Его тело лежало в вечной мерзлоте, поэтому хорошо сохранилось до наших дней: мягкие ткани, головной мозг, шкура не затронуты гниением, а шерсть — яркого рыжего оттенка, который характерен для мамонтят.

Перед началом исследования ученые проверили белок из образцов тканей на принадлежность мамонту с помощью полного геномного секвенирования. Кроме того, был проведен сравнительный анализ геномных последовательностей и протеомных данных, который также подтвердил, что белки принадлежат мамонту, а не попали в ткани извне.

Затем структуры, подобные ядрам клеток, полученные от мамонта, ученые перенесли в мышиные яйцеклетки, и 21% клеток начал образовывать новые структуры, похожие на предшественников ядра, которые формируются в яйцеклетке в процессе оплодотворения, а также веретено деления, необходимое для сегрегации хромосом и деления клетки.

«Такое явление обычно наблюдается при клонировании. Эксперимент показал, что ядра клеток ископаемого до сих пор активны, как минимум частично. Также установлено, что с помощью мышиных яйцеклеток могут быть активизированы древние белки, связанные с ДНК», — говорится в сообщении.

Ученые считают, что исследование способно проложить путь к расшифровке биологической информации, которая содержится в клетках ископаемых животных, в частности — о механизмах эволюции и причинах вымирания.

«Сейчас идет реконструкция гибели Юки, мы, наконец, подготовили доказательную базу того, что его убили пещерные львы и потом разделали люди», — отмечает Протопопов.

Фото: moya-planeta.ru