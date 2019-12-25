Ученые ЯНЦ СО РАН написали книгу о якутском парламенте

24 декабря в Историческом парке «Россия — Моя история» в рамках дискуссионной площадки «Открытый парламент: взгляд в будущее» состоялась презентация книги, посвященной 25-летию Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Авторами-составителями этого юбилейного издания являются ведущие научные сотрудники ИГИиПМНС СО РАН ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», кандидаты исторических наук Ванда Игнатьева и Егор Антонов.

Книга охватывает историю становления и развития государственности и парламентаризма Республики Саха (Якутия), всю хронологию деятельности Государственного Собрания (Ил Тумэн) за прошедшие 25 лет. В ней содержатся сведения об избирательном процессе, о руководстве и депутатском корпусе, об особенностях законодательства и отдельных законов, о различных сторонах экономической, социальной, общественной жизни Якутии по каждому созыву. Каждый раздел оснащен QR-кодом, который является ссылкой на электронный ресурс для более подробного ознакомления с представленной информацией.

Книга «25 лет Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)» выпущена тиражом 2000 экземпляров и будет интересна широкому кругу читателей.

Как сообщил Егор Петрович, они с Вандой Борисовной завершили свой труд над юбилейным изданием Ил Тумэна в 2019 году.