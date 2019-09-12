Ученые Якутии выявили новый вид микроорганизмов

АО «Саханефтегазсбыт» продолжает сотрудничество с Институтом проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук в вопросах обеспечения охраны окружающей среды на нефтебазах.

«Благодаря участию АО «Саханефтегазсбыт» в исследованиях, учеными выявлен новый вид углеводородокисляющих микроорганизмов. Эти морозостойкие микроорганизмы, выделенные в том числе с почв мест расположения наших нефтебаз, приспособлены к суровым условиям Якутии. Биопрепараты, которые используются для очистки почв от нефтезагрязнений, например, в Центральной России не выдерживают климатических условий нашей республики, поэтому их применение считаю нецелесообразным в районах Крайнего Севера. А разработки Института проблем нефти и газа в дальнейшем могут быть применены в Арктических и северных зонах», — поделилась ведущий специалист в области рационального природопользования АО «Саханефтегазсбыт» Айталина Баишева.

Ученые на территории нефтебаз АО «Саханефтегазсбыт» изучают процессы биодеградации старого нефтяного загрязнения почв в условиях криолитозоны. В частности, ими были заложены экспериментальные участки на территории Амгинской нефтебазы. В конце августа аспирантом Ньургустааной Поповой и лаборантом Семеном Сивцевым проведен отбор фактического материала. Участки были обработаны специальными биопрепаратами на основе углеводородокисляющих микроорганизмов, которые разработали микробиологи Института проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук. В результате проведённых работ ученые отобрали пробы почв для геохимических и микробиологических анализов.

АО «Саханефтегазсбыт» обеспечивает постоянный контроль за состоянием почв на нефтебазах. Прошлые исследования подтвердили эффективность применяемых методов. После обработки почвы биопрепаратом и проведения фиторекультивации на контрольных площадках отсутствовали признаки нефтяного загрязнения, и почва полностью соответствовала природному фону.