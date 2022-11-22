Ученые Якутии выбрали новое руководство Академии наук республики

С раннего утра в стенах национальной Академии наук начало работу Общее собрание Академии наук Республики Саха (Якутия), собравшее всех ведущих ученых нашего северо-восточного региона, а это около 70 человек. Главная тема годового собрания членов Академии и приглашенных ученых республики — выбор нового руководящего состава ведущей научной организации нашей республики. В непростое для государства время, научное сопровождение потребностей республики является важным жизнеобеспечивающим фактором как самого региона, так и всей страны. Так Председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон 22 мая с.г. заметил, что в таких условиях приоритет обретает «импортонезависимость страны», а глава Республики Айсен Николаев чуть ранее констатировал факторы прямого влияния науки на развитие республики наличием смелых, прорывных решений учеными республики. Буквально вчера в Москве он встретился с президентом РАН Геннадием Красниковым, где отметил, что «…развитие России без участия российской науки абсолютно невозможно». В планах взаимодействия научного сообщества Якутии с РАН, подготовка второй масштабной комплексной экспедиции Российской академии наук.

Именно сейчас безопасность и суверенитет государства становятся прямым следствием успехов российских ученых и инженеров. Академия наук Якутии в такой ситуации ответственна за налаживания четкого взаимодействия с исполнительной властью и обществом, отрабатывая стратегический государственный и насущный социальный заказ, разделяемый каждым научным сотрудником республики. Поиск новых форм объединения усилий всех ученых и инженеров России позволит быстро и эффективно решать вопросы технологического импортозамещения, продовольственной безопасности, расширения сырьевой базы страны и, конечно, оборонной промышленности и технологий двойного использования.

Кроме того, уже в следующем году Академия отметит свое 30-летие. Она была создана в 1993 году Указом Первого Президента республики М.Е. Николаева как высшая научная организация, интегрирующая научный потенциал Якутии. Главными целями Академии наук Республики стало удовлетворение насущных потребностей Якутии в социально-экономическом и культурном развитии региона, развитие научных исследований, направленных на это, усиление научного потенциала Якутии, многогранная интеграция с российским и международным академическим и образовательным сообществом. Многое за эти годы сделано учеными республики под эгидой Академии наук, но многое еще предстоит завершить, осуществить и спланировать в рамках работы научно-образовательного центра «Север» и новых этапов комплексных научных исследований в республике.

Кандидату на должность президента национальной Академии наук, члену-кор. РАН Леониду Владимирову было предоставлено слово для 15-минутного доклада о будущем развитии высшей научной организации. Напомним, что с 29 сентября с.г. проходила процедура выдвижения кандидатов на пост президента академии. Каждый из пяти объединенных ученых совета при Академии наук республики выдвинул эту кандидатуру. После доклада, кандидату были заданы вопросы.

Далее прошла процедура голосования, по результатам которой за избрание Леонида Владимирова проголосовали 56 из 65 голосующих.

Согласно Устава Академии наук республики, главе Республике Саха (Якутия) Айсену Сергеевичу Николаеву было представлено решение Общего собрания об избрании на должность президента Академии наук Республики Саха (Якутия) действительного члена АН РС(Я), доктора биологических наук, профессора, члена-корреспондента РАН Владимирова Леонида Николаевича для назначения.

Затем прошли выборы руководящего состава — вице-президентов и главного ученого секретаря, председателей ОУСов. Вице-президентами стали Геннадий Владимирович Толстых и Сергей Вячеславович Попов.

Предлагаем список избранных председателей ОУСов:

ОУС по физико-техническим наукам – Матвеев Андрей Иннокентьевич

ОУС по гуманитарным наукам — Голиков Алексей Иннокентьевич

ОУС по наукам о Земле — Фридовский Валерий Юрьевич

ОУС по медико-биологическим наукам — Тобохов Александр Васильевич

ОУС по сельскохозяйственным наукам — Владимиров Леонид Николаевич

Выборы состава Президиума Академии сформировал следующий состав:

1. Владимиров Леонид Николаевич — Президент

2. Попов Сергей Вячеславович

3. Толстых Геннадий Владимирович

4. Матвеев Андрей Иннокентьевич

5. Голиков Алексей Иннокентьевич

6. Григорьев Юрий Михайлович

7. Тобохов Александр Васильевич

8. Фридовский Валерий Юрьевич

9. Шепелев Виктор Васильевич

10. Кершенгольц Борис Моисеевич

11. Махаров Егор Михайлович

12. Николаев Анатолий Николаевич

13. Петрова Пальмира Георгиевна





Поздравляем новый руководящий состав академии наук Республики, желаем Академии наук Якутии продуктивной работы на благо родной республики!