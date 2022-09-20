Ученые Якутии приняли участие в Сибирском историческом форуме

С 14 по 16 сентября 2022 г. в Красноярске состоялся IX Международный Сибирский исторический форум. Ученые Якутии выступили с докладами, посвященными интеллектуальной истории и исследовательским стратегиям, а также историко-культурному наследию народов Сибири и Дальнего Востока.

Международный Сибирский исторический форум – крупнейшая в России научная площадка, посвященная гуманитарным исследованиям. Ежегодно в работе форума принимают участие свыше тысячи ведущих историков, антропологов, культурологов, искусствоведов, специалистов гуманитарных специальностей регионов России.

Из Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов СО РАН приняли участие доктора и кандидаты исторических наук: Сардана Боякова, Егор Антонов, Ванда Игнатьева, Виктория Филиппова, Яна Санникова, Инна Юрганова.

Работой отдельной Международной интерконференции в рамках форума «Сибирь – «Земля будущего»: пространство идей, культур и практик» и круглого стола «Языковое и культурное наследие Севера Сибири и Дальнего Востока vs вызовы современного мира» руководила доктор исторических наук Екатерина Романова. Ученые Якутии стали единственными на форуме, кто провел мероприятие в формате международной интерконференции с участием исследователей из Бельгии, Венгрии, Казахстана.

«В сессиях интеркеонференции были приглашены топовые ученые: член-корреспондент РАН, основатель интеллектуальной истории в России Лорина Петровна Репина и доктор культурологии, основоположник образной «имажинальной» географии Дмитрий Николаевич Замятин, — сказала Екатерина Романова. — В выступлениях отмечен высокий уровень развития интегративных исследований в Якутии и их современная методологическая перспектива. Было высказано предложение выделить центр интеллектуальной истории на Северо-Востоке России».

В рамках форума также состоялась презентация академического трехтомного труда «История Якутии». Видеовыступление научного руководителя Института, доктора исторических наук, главного редактора «Истории Якутии» Анатолия Алексеева открыло презентацию. Участниками и гостями презентации стали к.и.н. Л.И. Миссонова, д.социол.н. Г.Ф. Габдрахманова, историки из Москвы, Екатеринбурга, Красноярска и Новосибирска. Издание передано в Научную библиотеку Сибирского федерального университета.

Кроме того, якутские ученые выступили на разных дискуссионных площадках и секциях. В ходе работы форума определен вектор будущих исследований Сибири и Дальнего Востока и как результат были предложены совместные гранты и проекты.