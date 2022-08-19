Ученые Якутии посетили Тыву: Культурные параллели и совместные научные проекты

По приглашению министра сельского хозяйства и продовольствия республики Тыва, делегация якутских ученых посетила центральноазиатскую республику, граничащую с Монголией с юга и Красноярским краем, Иркутской областью с севера. В ходе трехдневного визита, возглавляемого и.о. президента Академии наук Якутии, членом-корреспондентом РАН Леонидом Владимировым прошли ряд важных встреч и посещение национального праздника животноводов Тывы — Наадым.

Состоялся прием якутской делегации у главы республики Тыва Владислава Ховалыг, на котором руководитель АН РС (Я) вручил в подарок трехтомник по истории Якутии. Глава Тывы внимательно выслушал информацию Леонида Владимирова о совместных проектах и инициативах ученых двух республик. Одним из них является развитие арктического овцеводства на основе гибридов разных поколений. Напомним читателям, что в 2013 году впервые в условиях Якутии получены гибриды домашней овцы — бурятской грубошерстной и якутского снежного барана — чубуку. На данном этапе исследований важно найти оптимальное решение по прилитию крови и получению гибридов с заданными качествами. Получить новых гибридов на основе тувинской породы овцы актуально важно якутским исследователям. Тувинские овцы уникальны, они сумели сохранить чистокровность на протяжении тысячелетий. Жители древних царств, проживавшие на территории современной Тувы, чьи артефакты в археологических находках стали известны во всем мире золотом скифов, сформировали племенные стада, которые в течение многих веков не подвергались скрещиванию с другими породными линиями. Передовое тувинское овцеводство предлагает породы с высокими показателями продуктивности по мясу и шерсти, выносливости, способности перемещаться на дальние расстояния, приспособленности к скудной кормовой базе.

Якутская делегация ознакомилась с животноводческой культурой Республики Тыва на проходившем с 13 по 14 августа 2022 года национальном празднике Наадым, подобном якутскому Ысыаху, где чествуют знатных животноводов, подводят итоги по главным сельскохозяйственным отраслям — передовому овцеводству, общая численность которого составляет порядка 1 млн. голов, скотоводству (около 160 тыс. голов) и коневодству (около 90 тыс. голов).

Справка: Наадым (от монгольского «Наадам» — празднество, состязание, игрища) — тувинский национальный праздник животноводов (аратов). Проводится ежегодно в середине августа. Обязательно включает в себя национальную борьбу «хуреш», конные скачки, стрельбу из лука, конкурсы на лучшую национальную юрту, лучшие национальный костюм и снаряжение коня.

Местная животноводческая и земледельческая культуры Тывы выполняют в ситуации нынешних международных санкций важную функцию, способствуя импортозамещению, продовольственному самообеспечению региона, а значит продовольственной безопасности России. Делегация нашей республики была приятно удивлена теплому уважительному отношению к простому сельскому труженику — тувинскому арату, без которого немыслима современная экономика региона. Глава Тывы лично поздравил лучших животноводов республики, вручив им государственные награды на торжественном заседании в главном театре республики, где после состоялся красочный праздничный концерт с участием лучших танцевальных и вокальных коллективов республики.

Пользуясь возможностью, представители якутской делегации выражают благодарность лично министру сельского хозяйства и продовольствия республики Тыва Сергею Конзан-ооловичу Ондар, ученым — Чойган Самбыла и Розе Чысыма за организацию теплого приема и составление насыщенной деловой программы, включая знакомство с культурными достопримечательностями республики, а также представителями якутской диаспоры в Тыве. Как оказалось, множество якутских парней еще со времен СССР женились на тувинских девушках, чьи образованные семьи отличаются крепостью уз и яркими представителями нового поколения, вобравших лучшие качества своих родителей.

Стоит отметить, что нашей делегации удалось в краткой беседе пообщаться и с известным сегодня представителем тувинского народа, старшим сержантом Мергеном Донгаком, получившим указом Президента Российской Федерации Звание «Герой России» за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик. Мерген Донгак вынес из-под огня раненого командира взвода и принял командование на себя в бою с превосходящими силами противника. Напомним читателям факты истории. Летом 1941 года Тува была самостоятельным государством. Тувинцы приняли войну как свою, поддержав Советский Союз. Они первыми объявили войну Германии 22 июня 1941 года! В письме тувинских аратов Иосифу Сталину они писали: «Мы вместе. Это и наша война»…

15 августа, в День Республики Тыва, состоялась встреча якутской делегации с членами правительства Республики Тыва — зампредом правительства Уран-оола Ондар, министром сельского хозяйства и продовольствия Сергеем Ондар, группой ученых из Тувы. Тувинских ученых представили директор Агентства по науке РТ, к.и.н. Алёна Стороженко, директор ГБУ РТ «Тувинский научный центр» д.б.н. Чойган Самбыла, научный сотрудник Тувинского научного центра, д.б.н. Роза Чысыма, директор ТИГПИ к.и.н. Вячеслав Март-оол, его заместитель к.и.н. Оттук Иргит, замдиректора Тувинского НИИСХ к.б.н. Баир Луду.

Зампред правительства Уран-оол Ондар, выслушав Леонида Владимирова, согласился с тем, что научное сотрудничество имеет перспективный характер и принесёт реальную пользу науке и социально-экономическому развитию двух регионов, чьи культурно-исторические особенности имеют много общего. Видимо не случайно на гербах двух республик изображен всадник на коне в ореоле солярного знака. Жизнь тувинца и саха была немыслима без коня — боевого друга и транспортного средства, источника пищи и одежды.

В ходе встреч была дана двухсторонняя оценка возможностей и направлений совместных научных проектов учёных двух республик, чьи интересы могут найти пересечения в области биосферных, сельскохозяйственных, гуманитарных, инженерных и других наук.

В ходе пребывания в дружественной республике были проведены переговоры с представителями Тувинского Научного центра, Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов СО РАН по реализации 12-го пункта Резолюции прошлогоднего ХХIV-го Международного форума ««АГРАРНАЯ НАУКА – СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ СИБИРИ, КАЗАХСТАНА, МОНГОЛИИ, БЕЛАРУСИ, БОЛГАРИИ и КИТАЯ» в г. Якутске. Он касался совместной реализации «зеленого» проекта по рекультивации нарушенных, загрязненных земель с учетом климатических изменений, техногенных рисков на территориях северной Азии для сохранения биологического разнообразия, обеспечения рационального использования природных ресурсов, устойчивого развития и экономического роста, смягчения последствий изменения климата на этнические сообщества и их традиционные занятия, создания экологической устойчивости населенных пунктов. Так в реализации данного предложения будет задействована сеть мониторинговых научных станций для проведения полевых и лабораторных комплексных климатических исследований в Тыве и Якутии на станции «Спасская падь», руководимой главным научным сотрудником ИБПК СО РАН, д.б.н., Т.Х. Максимовым.

Основная особенность центральноазиатской республики Тыва — развитое сельскохозяйственное производство окажется весьма полезной для реализации совместных научных и производственных проектов северной республики, а опыт Якутии в области, например, лишь научного сопровождения коневодства, окажется выгодным для тувинских сельхозтоваропроизводителей.