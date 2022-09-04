Ученые смогли превратить пластик в алмазы

Исследователи из Германии и США нашли способ получать алмазы из пластика. Это стало возможным при помощи ускорителя частиц. Эксперимент помог ученым понять условия, в которых возникают «алмазные дожди» в атмосфере других планет.

Ученым уже давно известно, что при экстремальном давлении и высоких температурах под поверхностью планеты углеводороды могут превращаться в алмазы. Но на таких планетах, как Нептун и Уран, они могут образовываться и в облаках, а потом выпадать в виде дождя.

Несколько лет назад исследователи воспроизвели особые планетарные условия лаборатории и получили крошечные алмазы из полистирола. Теперь же у них получилось сделать алмазы из полиэтилентерефталата (ПЭТ), то есть из обычного бутылочного пластика.