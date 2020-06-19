Ученые скоро приступят к исследованию Вилюйской группы улусов

Определены исполнители научно-исследовательских работ по Программе комплексных научных исследований экологического состояния Вилюйской группы улусов и здоровья населения на этих территориях.

Высший совет Целевого фонда будущих поколений РС(Я) одобрил заключение договоров с организациями, определенными по результатам запроса предложений по выбору исполнителя работ по трем направлениям данной программы: «Мониторинг состояния пойменных экосистем реки Вилюй и ее притоков», «Научно-обоснованная оценка состояния здоровья населения, проживающего в бассейне реки Вилюй и ее притоков, с разработкой комплекса медико-социальных мероприятий по оздоровлению» и «Оценка возможности обеспечения альтернативными источниками водоснабжения населенных пунктов в долине реки Вилюй и ее притоков».



Напомним, «Программа комплексных научных исследований экологического состояния Вилюйской группы улусов и здоровья населения на этих территориях на период 2019–2023 годы» реализуется в рамках соглашения о взаимодействии между Правительством РС(Я), Некоммерческой Организацией «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)» и АК «АЛРОСА». Целевому фонду будущих поколений было поручено провести закупочные процедуры по определению исполнителей научно-исследовательских работ. За время формирования программы проведена большая совместная работа, в результате многочисленных согласований с профильными министерствами РС(Я), прежде всего с Министерством образования и науки РС(Я), Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Межведомственной комиссией были утверждены технические задания и сметы. Состоялись заседания объединенных ученых советов Академии наук РС(Я), отобраны и сформированы проекты научно-исследовательских работ, подготовлена необходимая документация по трем направлениям исследований. В итоге закупочных процедур Высшим советом Фонда утверждено подписание договоров с исполнителями: Научно-исследовательским институтом прикладной экологии Севера имени профессора Д.Д. Саввинова СВФУ имени М.К. Аммосова, ФГАОУ ВПО «СВФУ имени М.К. Аммосова» (исполнитель — Медицинский институт) и Институтом мерзлотоведения имени П.И. Мельникова СО РАН.





«Эти научные организации обладают необходимыми для выполнения запланированных работ интеллектуальными и иными ресурсами — учеными и специалистами, у них накоплен опыт проведения подобных работ на территории Якутии и, главное, имеются материалы по предварительным научно-техническим исследованиям на территориях, прилегающих к бассейну реки Вилюй и о здоровье населения, проживающего на этих территориях. Уже этим летом, если позволит эпидемическая ситуация, запланировано провести большую часть исследований с выездом в Вилюйскую группу районов ученых – экологов, медиков, мерзлотоведов», — отметил генеральный директор Целевого фонда будущих поколений РС(Я) Владимир ЕГОРОВ.





Общая стоимость реализации программы оценивается в 138,0 млн рублей. В 2020 году «АЛРОСА» направит средства на финансирование научно-исследовательских работ на сумму 41,4 млн. рублей.

Сотрудничество алмазодобывающей компании, чьи 33% пакета акций принадлежат республике, с Целевым фондом будущих поколений имеет давние традиции. Так, с 2011 по 2019 годы за счет добровольных пожертвований АЛРОСА, в республике было построено более 30 первоочередных социальных объектов – школ, больниц, спортивных сооружений, домов культуры и т.д. В настоящее время за счет средств АЛРОСА строятся Дома культуры в с.Намцы Намского района, в с.Борогонцы Усть-Алданского района, в с.Майя Мегино-Кангаласского района, больничный комплекс в с.Батагай Верхоянского района. Также компания через Фонд будущих поколений финансирует проектирование Парка будущих поколений. Кроме того, АЛРОСА софинансирует программу обеспечения Вилюйской группы улусов качественной питьевой водой.