Ученые провели лекции для учащихся ФТЛ

4 февраля в Институте физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН» прошли две лекции для учеников 9 «а» и 10 «б» классов Физико-технического лицея имени В.П. Ларионова, являющегося базовой школой РАН.

Кандидат технических наук, старший научный сотрудник ИФТПС СО РАН Мария Борисова прочитала лекцию по введению в материаловедение для учащихся 9 «а» ФТЛ им. В.П. Ларионова. В ходе лекции Мария Захаровна объяснила, что представляет собой такая наука как материаловедение, рассказала о свойствах металлов и их сплавов, а также о неметаллических материалах.

Ведущий инженер ИФТПС СО РАН Дмитрий Пинигин прочитал лекцию о возможностях применения GIS технологий для экологических исследований на примере QGIS 3 для учеников 10 «б» класса ФТЛ им. В.П. Ларионова. Дмитрий Дмитриевич рассказал о том, что QGIS (ранее Quantum GIS) является бесплатной ГИС-программой с открытым исходным кодом, разрабатываемой и поддерживаемой сообществом специалистов энтузиастов с 2002 года. Программа во многом повторяет интерфейс ПО ESRİ ArcMap и MapInfo, считающихся общепризнанными лидерами рынка, поддерживает основные файловые форматы, применяемые в них. Также Дмитрий Пинигин сообщил о космических снимках земли высокого разрешения, которые можно загрузить с интернет-сервисов Google Earth (Satellite), Bing Maps. А космоснимки среднего разрешения в открытом доступе размещены Европейским космическим агентством и Геологической службой США. Новые снимки Европейское космическое агентство загружает каждые 5 дней, а Геологическая служба США — каждые 18 дней.