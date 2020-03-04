Ученые представили природу Якутии на первом всемирном форуме по биоразнообразию в Швейцарии

На первом Всемирном Форуме по биоразнообразию в Швейцарии было представлено шесть стендовых докладов по биологическому разнообразию, круговороту веществ и математическому моделированию по результатам исследований, проведенных на тундровой научной станции «Чокурдах» Института биологических проблем криолитозоны СО РАН (Национальный парк «Кыталык») в Аллаиховском улусе Республики Саха (Якутия).

C 23 по 28 февраля 2020 года в г. Давос, Швейцария успешно проведен Всемирный Форум по биоразнообразию. Этот по своему роду первый Всемирный Форум по биоразнообразию, после столь амбициозного 50-го Всемирного экономического Форума 2020 с 3000 участниками из 117 стран, в том числе глав 53 государств и правительств.

Уже с первого захода новым форумом по биоразнообразию взята высокая планка проведения международных научных мероприятий такого уровня в Давосе — он собрал свыше 550 ведущих исследователей, специалистов-практиков, представителей различных секторов, лиц, принимающих решения и общественных деятелей из 60 стран от полюса холода до тропиков, чтобы обсудить, какое будущее мы хотим или не хотим для биоразнообразия. И это только начало. Совершенно очевидно, что география и направления рассматриваемых тем по биоразнообразию с участием ученых, общественных деятелей и политиков будет сильно развиваться и расширяться от Форума к Форуму в ответ на глобальные вызовы современности.

Первый Всемирный Форум по биоразнообразию предоставил платформу для обмена мнениями, охватывающую широкий круг зрения и отражающую различные взгляды. При этом он нацелен на определение повестки дня в области биоразнообразия в качестве координационного центра на ближайшие 10 лет по текущим темам и темам в различных секторах. В течение 5 дней работы Форума было проведено 9 пленарных секций с 18-тью докладами, 62 параллельных научных секций и семинаров с 162-мя устными докладами, и 3 стендовых секций. Организованы 5 дискуссионных столов на тему «The Ice-free Arctic / Арктика — свободная ото льда», интерактивные дебаты «Наука – Общество — Политика» и 3 публичные лекции по биоразнообразию с участием ведущих американских и европейских ученых в области политологии, социологии, экономики, бизнеса и экологии.

В рамках Российско-швейцарских проектов по изучению изменения климата в Арктике на данном Форуме было представлено 6 стендовых докладов по биологическому разнообразию, круговороту веществ и математическому моделированию по результатам исследований проведенных на тундровой научной станции «Чокурдах» Института биологических проблем криолитозоны СО РАН (Национальный парк «Кыталык») в Аллаиховском улусе Республики Саха (Якутия).

Всемирный Форум по биоразнообразию поддерживает “New Deal for Nature/Новый курс на Природу”, который должен быть создан Конвенцией о биологическом разнообразии в конце 2020 года в области устойчивого развития, достижение которых потребует участия всех секторов общественных субъектов — общественный консенсус в коллективном поиске решений для сохранения биоразнообразия.

По результатам работы Форума принята соответствующая Резолюция https://www.worldbiodiversityforum.org/resources/WBF_Resolution_Davos_Final_202002281.pdf

Форум был организован международной исследовательской сетью bioDISCOVERY и Приоритетной программой исследований Университета Цюриха «Глобальные изменения и биоразнообразие» URPP GLOBAL CHANGE AND BIODIVERSITY.

Очередной Второй Всемирный Форум по биоразнообразию решено провести через два года также в г. Давос, Швейцария.

