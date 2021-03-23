Ученые поведали министру о своих проблемах и надеждах

Министр образования и науки РС(Я) Михаил СИВЦЕВ встретился с коллективом Института геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения Российской академии наук.

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В рамках встречи Михаил Сивцев осмотрел лабораторные кабинеты, поговорил со специалистами учреждения. Руководители научных учреждений ознакомили министра с текущей работой, достижениями лабораторий института. Директор Института геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения Российской академии наук, доктор геолого-минералогических наук Валерий ФРИДОВСКИЙ отметил, что научные учреждения Якутии остро нуждаются в техническом перевооружении.

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«В рамках программы научно-технологического развития республики, которую глава Якутии Айсен Сергеевич НИКОЛАЕВ подписал в декабре прошлого года, мы предлагаем создать центр коллективного пользования. С помощью нового оборудования мы могли бы поддержать аналитические направления в минералогии, геохимии, материаловедении, экологии, медицине. Это очень широкий спектр направлений, которые были бы востребованы многими научными организациями и академическими учреждениями республики. Это поможет нам догнать тех, кто ушел вперед в развитии, и на этой основе развиваться дальше. Иначе мы обречены на ежегодное систематическое отставание и через некоторое время, при очередной оценке, мы уже не будем соответствовать федеральным критериям. Тогда многим научным институтам республики предложат присоединиться к федеральным институтам. А дальше прогнозы могут быть еще пессимистичнее», — рассказал Валерий Юрьевич.

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Еще одна проблема – это недостаточное финансирование выездных мероприятий научных институтов.

«Сегодня у учреждений, которые занимаются экспедиционными работами, нет возможности выезжать за счет средств бюджета. Эту проблемы мы решаем только за счет внебюджетных источников. Это гранты и хоздоговорная тематика. Тем самым, в выборе тем исследований, мы очень жестко привязаны к тем заказам, которые нам дают недропользователи. Мы работаем на тех объектах, которые уже известны. И это тоже неплохо с точки зрения их лучшей доступности, но это не дает нам возможности посещать те объекты, которые будут перспективными в ближайшие 5-10, или даже 20 лет. Одним словом, свободы перемещения для тех, кто ездит в экспедиции на территории Якутии сегодня нет», — продолжил директор института.

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Также на встрече затронули вопрос заключения соглашения с Российским научным фондом. Напомним, в ноябре 2021 года, в рамках реорганизации структуры институтов развития, было решено объединить Российский научный фонд и Российский фонд фундаментальных исследований.

«Мы должны предусмотреть средства, которые бы соответствовали научному потенциалу и амбициям научного сообщества республики», — подчеркнул Валерий Фридовский.

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Еще одно направление совместной работы – целевая подготовка молодых специалистов для научных институтов. Валерий Фридовский рассказал об опыте института в организации обучения специалистов в лучших вузах страны.