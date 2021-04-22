Ученые открыли ранее неизвестную игру-головоломку

С 7 по 15 апреля 2021 года младший научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», кандидат педагогических наук Юрий Слепцов принимал участие в экспедиции в Верхоянский улус, организованной при поддержке одного из подразделений крупной горнодобывающей компании «Полиметалл» — ООО «Прогноз-Серебро».

В составе экспедиции работали сотрудники Научно-образовательного центра АН РС(Я) — лаборант-исследователь Саргылана Седалищева и младший научный сотрудник Анна Пермякова. Проводником выступил Владислав Слепцов.

На фото: Юрий Слепцов (справа) беседует с верхоянским коневодом Николаем Слепцовым

В ходе экспедиции Юрий Слепцов побеседовал с местными оленеводами, коневодами и охотниками, собрал уникальные этнографические материалы об обычаях и обрядах верхоянских якутов.