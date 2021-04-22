22.04.2021
14:50
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Культура

Ученые открыли ранее неизвестную игру-головоломку

С 7 по 15 апреля 2021 года младший научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», кандидат педагогических наук Юрий Слепцов принимал участие в экспедиции в Верхоянский улус, организованной при поддержке одного из подразделений крупной горнодобывающей компании «Полиметалл» — ООО «Прогноз-Серебро». 

В составе экспедиции работали сотрудники Научно-образовательного центра АН РС(Я) — лаборант-исследователь Саргылана Седалищева и младший научный сотрудник Анна Пермякова. Проводником выступил Владислав Слепцов.

На фото: Юрий Слепцов (справа) беседует с верхоянским коневодом Николаем Слепцовым

В ходе экспедиции Юрий Слепцов побеседовал с местными оленеводами, коневодами и охотниками, собрал уникальные этнографические материалы об обычаях и обрядах верхоянских якутов.

«Считаю особой удачей, что мне удалось найти интеллектуальную игру якутов «Хотогос» (поплавок). Эта игра является головоломкой, в неё могут играть и дети, и взрослые. В игре необходимо перенести деревянный поплавок по веревке ко второму поплавку. Для решения этой задачи можно потратить от нескольких минут, до нескольких дней», — рассказал Юрий Алексеевич. С этой головоломкой ученого ознакомил коневод Родион Слепцов, он же и предоставил экземпляр игры. С практической точки зрения «Хотогос» помогает развивать гибкость ума и ловкость рук, которые весьма необходимы во время рыбалки с помощью неводов и сетей.

Фото: Фото из личного архива Юрия Слепцова
Источник: Мария Ефремова, пресс-служба ФИЦ «ЯНЦ СО РАН»
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