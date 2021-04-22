Ученые открыли ранее неизвестную игру-головоломку
С 7 по 15 апреля 2021 года младший научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», кандидат педагогических наук Юрий Слепцов принимал участие в экспедиции в Верхоянский улус, организованной при поддержке одного из подразделений крупной горнодобывающей компании «Полиметалл» — ООО «Прогноз-Серебро».
В составе экспедиции работали сотрудники Научно-образовательного центра АН РС(Я) — лаборант-исследователь Саргылана Седалищева и младший научный сотрудник Анна Пермякова. Проводником выступил Владислав Слепцов.
В ходе экспедиции Юрий Слепцов побеседовал с местными оленеводами, коневодами и охотниками, собрал уникальные этнографические материалы об обычаях и обрядах верхоянских якутов.
«Считаю особой удачей, что мне удалось найти интеллектуальную игру якутов «Хотогос» (поплавок). Эта игра является головоломкой, в неё могут играть и дети, и взрослые. В игре необходимо перенести деревянный поплавок по веревке ко второму поплавку. Для решения этой задачи можно потратить от нескольких минут, до нескольких дней», — рассказал Юрий Алексеевич. С этой головоломкой ученого ознакомил коневод Родион Слепцов, он же и предоставил экземпляр игры. С практической точки зрения «Хотогос» помогает развивать гибкость ума и ловкость рук, которые весьма необходимы во время рыбалки с помощью неводов и сетей.
+7 (999) 174-67-82