Ученые из пяти регионов приехали в Якутию изучать потепление климата

Ученые из пяти регионов России прибыли в лесную научно-исследовательскую станцию «Спасская Падь», которая находится недалеко от столицы республики, в рамках летней полевой школы «Парниковые газы и климат», передает телеканал «Якутия 24».

Летняя полевая школа проходит на научно-исследовательской станции с 15 по 22 августа, где участники разделились на четыре группы и изучают пять видов парниковых газов.

Также гости республики проведут лекции для слушателей школы — молодых ученых и аспирантов.

Базовая станция «Спасская падь» занимает территорию более 342 гектаров и является одной из старейших станций страны (построена в 1952 году). Она имеет три вышки, на которых на разной высоте расположены приборы, которые измеряют концентрацию основных парниковых газов в воздухе.

«Все показания по кабелям идут в нашу лабораторию, сохраняются с помощью регистратора данных. И мы приезжаем каждые десять дней и собираем эти данные, которые используем в дальнейших исследованиях», — поделился научный сотрудник института биологических проблем криолитозоны СО РАН Егор Старостин.

Так, исследования помогают прогнозировать влияние парниковых газов на терморегуляцию планеты и климат в целом.

«Сейчас климат земли сильно лихорадит. И мы находимся в начале природного коллапса, когда нарушается структура природной среды и характер взаимодействия ее частей. И из-за этого в последнее время участились экстремальные погодные явления, которые вызывают большую тревогу», — подчеркнул заместитель генерального директора якутского научного центра СО РАН Трофим Максимов.

В свою очередь, научный сотрудник института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН в Москве Ольга Куричева, отметила то, что именно люди виноваты в том, что климат на земле теплеет.

«Сильнее всего оно происходит в северных широтах. В частности, фиксируется и в Якутии. Глобальное потепление сейчас составляет от 1 до 2-3 градусов по сравнению с доиндустриальным уровнем в 1850-1900 годы», — добавила она.