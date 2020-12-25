Ученые исследовали экосистему Вилюя и притоков

В 2020 году ученые работали по трем направлениям. Это состояние пойменных экосистем Вилюя и притоков, здоровье населения, возможности обеспечения альтернативными источниками водоснабжения. Межведомственная комиссия рассмотрела промежуточные результаты исследований. Комплексная оценка экологической обстановки исследуемых территорий и здоровья населения будет представлена в окончательном отчете.

Заседание межведомственной комиссии по контролю за реализацией мероприятий программы состоялось 10 декабря 2020 г. в режиме ВКС. В онлайн встрече приняли участие заместитель председателя правительства РС(Я) Сергей Местников, заместитель генерального директора АК «АЛРОСА» Алексей Дьячковский, генеральный директор Целевого фонда будущих поколений РС (Я) Владимир Егоров, а также представители министерств, ведомств и научных организаций, участвующих в реализации программы исследований. С информацией о промежуточных результатах научно-исследовательских работ по трем темам выступил вице-президент Академии наук РС (Я) Борис Кершенгольц.

Программа комплексных научных исследований экологического состояния Вилюйской группы улусов и здоровья населения, проживающего на этих территориях, рассчитаны на период с 2019 по 2023 годы. Отчет, рассмотренный членами межведомственной комиссии, охватывает промежуточные результаты комплексных экологических, гидрогеологических и медицинских исследований, которые проводились в 2020 году.

В течение отчетного периода по НИР «Мониторинг состояния пойменных экосистем реки Вилюй и ее притоков» в ходе летних полевых работ НИИ прикладной экологии Севера проведены натурные изучения (морфологические описания, характеристики) основных компонентов пойменных экосистем р. Вилюй и ее притоков с отбором проб на последующие анализы по различным направлениям. Мониторинговые пункты в основном сосредоточены в устьевых частях водотоков с учетом различных факторов (природных особенностей, антропогенной нагрузки и т.п.).

В рамках НИР «Научно-обоснованная оценка состояния здоровья населения, проживающего в бассейне реки Вилюй и ее притоков с разработкой комплекса медико-социальных мероприятий по его оздоровлению» Медицинским институтом СВФУ им. М.К. Аммосова проведены анализ медико-демографических показателей, заболеваемости и болезненности населения, первичной инвалидности, начиная с 1990-х годов, в пяти районах. Проводятся медицинские осмотры в форме телемедицинских консультаций. Ряд осмотров будет проведен с выездным обследованием до конца 2020 года.

В ходе НИР «Оценка возможности обеспечения альтернативными источниками водоснабжения населенных пунктов в долине р. Вилюй и ее притоков» проводились полевые исследования, благодаря которым установлены пресные источники подземных вод. Проведены геофизические исследования на двух ключевых участках рек Сюльдюкар и Вилюй. Примечательно, что ранее поисковые работы на данных территориях проводились лишь в 60-х годах прошлого века, и с тех пор было не известно, как изменилось состояние родниковых вод, их режим и состав.

Борис Кершенгольц отметил, что в окончательном отчете за 2020 год будет представлена комплексная оценка экологической обстановки исследуемых территорий и здоровья населения. По итогам заседания Академии наук РС (Я) поручено провести научную экспертизу годовых отчетов за 2020 год по трем утвержденным темам и представить экспертное заключение до 15 февраля 2021 г. Следующее заседание межведомственной комиссии запланировано на февраль 2021 года.