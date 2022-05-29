Ученые г. Якутска завершили первый этап спартакиады

Первый этап спартакиады работников академической науки Республики Саха (Якутия) завершился вчера 27 мая в живописном месте Табагинского мыса. Спартакиада началась еще 6 апреля 2022г.

Организатором является объединенный профком работников науки республики. Спартакиада собрала ученых, сотрудников и аспирантов научных институтов столицы, входящих в состав ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», а также Институт мерзлотоведения и Институт геологии алмаза и благородных металлов. В первый этап спартакиады были включены шахматы, дартс, настольный теннис, интеллектуальный «Квиз», пулевая стрельба и боулинг.

Первый этап завершился с вручением кубков, почетных грамот и красивых медалей в командных и личных зачетах. Второй этап соберет команды игровых видов спорта — баскетбол, минифутбол, волейбол и стритбол.