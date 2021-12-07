Ученые АГАТУ создали портативную флюорографию для деревьев

Переносной рентгеновский аппарат для выявления болезней и гнили внутри живого дерева создали исследователи Арктического государственного агротехнологического университета. Он позволит выявлять гниль и другие повреждения внутри их стволов.

Как рассказал профессор кафедры «Технология и оборудование лесного комплекса» АГАТУ Игорь Григорьев, новый прибор отличается компактностью и простотой работы.

«При использовании оборудования, работающего на других принципах, на диагностику одного дерева уходит около получаса. С помощью нашего комплекса это время сокращается до пяти минут», — говорит ученый.

Вес всей установки составляет 10 килограммов. Принцип работы достаточно прост. С одной стороны ствола устанавливается излучатель рентгеновских лучей, с другой приемник. Приемник формирует картинку, оцифровывает ее и передает на компьютер с привязкой к месторасположению дерева. Снимок позволяет выявить внутри ствола трещины, гниль, короедов.

При достаточно доступной цене прибор может быть востребован в хозяйственных организациях, считает профессор. Коммунальные службы могли бы использовать его для проверки целостности и безопасности уличных деревьев, но и для лесозаготовителей прибор тоже мог бы пригодиться для выявления пораженных участков леса.

Кроме того, с помощью новой технологии появилась возможность выявлять повреждения у особо толстых стволов, перемещая прибор по окружности, затем соединить снимки с помощью компьютерной программы. Готовые снимки с координатами места съемки отправляются на смартфон или ноутбук оператора по Wi-Fi.

В основу новой системы легли технологии, созданные для контроля состояния сварных соединений нефтегазовых труб. Только радиография древесины требует гораздо меньшей энергии рентгена, использующего для работы радиоактивное излучение. Соответственно, снижаются и требования к безопасности оборудования, содержащего радиоактивные элементы. Во время работы оператору достаточно отойти от прибора всего на несколько метров. Для дистанционного управления системой можно использовать пульт. А специальные рентгенозащитные экраны позволяют применять систему даже в людных местах.