Учения по гражданской обороне: службы отработали на «хорошо», но …
На территории Республики Саха (Якутия) завершились ежегодные Всероссийский командно-штабные учения по гражданской обороне. Итог действий органов управления территориальной подсистемы РСЧС подвел глава региона – Айсен НИКОЛАЕВ. В мероприятии было задействовано свыше 700 специалистов, органов местного самоуправления, различных министерств, ведомств и организаций.
Основное внимание сотрудников регионального управления МЧС России было обращено на достаточность спланированных сил и средств нештатных аварийно-спасательных формирований на предприятиях и готовность защитных сооружений для работников. Также осуществлялась координация действий федеральной и территориальной подсети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения для осуществления радиационно-химического и биологического наблюдения.
Главным управлением МЧС России по Республике Саха (Якутия) направлялись вводные команды для принятия решений руководителями гражданской обороны различных уровней. Отметим, что учения проходили на всей территории региона и были задействованы все подразделения сил РСЧС. При практической отработке на территории муниципальных образований оценена готовность органов местного самоуправления к оперативному информированию населения о местах расположения пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, а также уточнены планы эвакуации населения.
В населенных пунктах, не оснащенных техническими средствами оповещения, проверена обеспеченность ответственных лиц эффективными средствами для подачи звуковых сигналов, привлечены к оповещению транспортные средства экстренных оперативных служб, оснащенные громкоговорящими устройствами.
«Считаю, что на сегодняшний день все службы отработали на «хорошо» и показали готовность к выполнению задач по предназначению. Конечно, есть ряд проблемных вопросов, которые необходимо решить в кратчайшие сроки и совместно с правительством республики мы будем работать в этом направлении. Наш регион неоднократно доказывал, что все министерства, ведомства и организации работают в тесном взаимодействии, и на местах будут приняты исчерпывающие меры для обеспечения готовности сил к реагированию» — прокомментировал Павел ГАРИН, начальник Главного управления МЧС России по РС (Я).
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Это у нас на территории ТЭЦа учения…