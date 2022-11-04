Учения по гражданской обороне: службы отработали на «хорошо», но …

На территории Республики Саха (Якутия) завершились ежегодные Всероссийский командно-штабные учения по гражданской обороне. Итог действий органов управления территориальной подсистемы РСЧС подвел глава региона – Айсен НИКОЛАЕВ. В мероприятии было задействовано свыше 700 специалистов, органов местного самоуправления, различных министерств, ведомств и организаций.

Основное внимание сотрудников регионального управления МЧС России было обращено на достаточность спланированных сил и средств нештатных аварийно-спасательных формирований на предприятиях и готовность защитных сооружений для работников. Также осуществлялась координация действий федеральной и территориальной подсети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения для осуществления радиационно-химического и биологического наблюдения.

Главным управлением МЧС России по Республике Саха (Якутия) направлялись вводные команды для принятия решений руководителями гражданской обороны различных уровней. Отметим, что учения проходили на всей территории региона и были задействованы все подразделения сил РСЧС. При практической отработке на территории муниципальных образований оценена готовность органов местного самоуправления к оперативному информированию населения о местах расположения пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, а также уточнены планы эвакуации населения.

В населенных пунктах, не оснащенных техническими средствами оповещения, проверена обеспеченность ответственных лиц эффективными средствами для подачи звуковых сигналов, привлечены к оповещению транспортные средства экстренных оперативных служб, оснащенные громкоговорящими устройствами.