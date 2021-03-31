Ученик Чурапчинской гимназии — золотой дипломант Всероссийского фестиваля
Ученик 11 класса Чурапчинской гимназии имени С.К.Макарова Антон Макаров стал золотым дипломантом финала Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо».
Всего от Якутии приняло участие 10 школьников. Антон победил в секции «Экология». Он является лауреатом республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущее», где выступил с работой «Исследование антибактериальных свойств коры лиственницы». Родители и учителя Антона выражают научному руководителю Хоютановой Марии Иустиновне огромную благодарность за успех Антона, который награжден кубком, дипломом и золотой медалью.
Глава Чурапчинского улуса Андрей Ноговицын выразил большую благодарность Антону и его руководителю Марии Хоютановой, а также педколлективу Чурапчинской гимназии имени С.К.Макарова.
«Очень рады блестящей победе нашего школьника. Это большой и значимый показатель успешной работы руководителя и ученика, всего педагогического коллектива гимназии. Гордимся, восхищаемся их творческой работой и желаем дальнейших успехов!», — отметил он.
Среди призеров конкурса:
Диплом 1 степени (золотая медаль и кубок):
Ноговицын Эркин, ученик 7 класса МАШ,
Слепцова Настя, 10 класс Борулахской СОШ,
Кычкин Андрей, 9 класс СОШ 17,
Макаров Антон, 11 класс ЧУГ,
Неустроев Трофим, 6 класс Туора-Кюельская СОШ,
Поликарпова Настя, 11 класс НУГ.
Диплом 2 степени (серебряная медаль и кубок):
Вакулина Алена, 11 класс ИТЛ,
Жиркова Ярослава, 5 класс Хамагаттинская СОШ,
Демина Диана, 10 класс Алданской городской гимназии.
Диплом 3 степени (бронзовая медаль и кубок):
Попова Айта, 10 класс Ытык-Кюельская СОШ.
Диплом финалиста и медаль «Шаг к успеху»:
Андреюк Дарья, 8 класс СОШ 3 г. Ленск,
Николаев Айсен, Львов Артем, Иванова Валентина, Зырянова Марина 10 класс Булгунньахтахской СОШ,
Кондратьева Алина, 9 класс ГКГ,
Емельянов Сергей, 11 класс Алданского лицея,
Местникова Дарья, 11 класс СУНЦ СВФУ,
Саввинов Альберт, 11 класс Бекчегинская СОШ,
Сивцев Гаврил, 9 класс Сыланская СОШ,
Ведерников Александр, 6 класс Алданского лицея,
Дударенко Иван, 10 класс Алданского лицея.
Фестиваль проводится в Москве, основной целью являлось развитие духовного, нравственного, эстетического воспитания и интеллектуального уровня учащихся через приобщение их к научной деятельности и организацию творческого общения детей, занимающихся исследовательской и проектной работой в различных областях знаний. В этом году в конкурсе приняло участие около 5 тысяч человек. Прислано работ на финал конкурса более 3,1 тысяч. Очную форму участия выбрали и подтвердили участие 750 учащихся с 650 работами. Всего было проведено 16 секций.
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