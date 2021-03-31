31.03.2021
17:30
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Образование

Ученик Чурапчинской гимназии — золотой дипломант Всероссийского фестиваля

Ученик 11 класса Чурапчинской гимназии имени С.К.Макарова Антон Макаров стал золотым дипломантом финала Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо».

Всего от Якутии приняло участие 10 школьников. Антон победил в секции «Экология». Он является лауреатом республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущее», где выступил  с работой «Исследование антибактериальных свойств коры лиственницы».  Родители и учителя Антона выражают научному руководителю  Хоютановой Марии Иустиновне огромную благодарность за успех Антона, который награжден кубком, дипломом и золотой медалью.

Глава Чурапчинского улуса Андрей Ноговицын выразил большую благодарность Антону и его руководителю Марии Хоютановой, а также педколлективу Чурапчинской гимназии имени С.К.Макарова.

«Очень рады блестящей победе нашего школьника. Это большой и значимый показатель успешной работы руководителя и ученика, всего педагогического коллектива гимназии. Гордимся, восхищаемся их творческой работой и желаем дальнейших успехов!», — отметил он.

Среди призеров конкурса:

Диплом 1 степени (золотая медаль и кубок): 

Ноговицын Эркин, ученик 7 класса МАШ, 

Слепцова Настя, 10 класс Борулахской СОШ,

Кычкин Андрей, 9 класс СОШ 17, 

Макаров Антон, 11 класс ЧУГ, 

Неустроев Трофим, 6 класс Туора-Кюельская СОШ, 

Поликарпова Настя, 11 класс НУГ. 

Диплом 2 степени (серебряная медаль и кубок):

Вакулина Алена, 11 класс ИТЛ,

Жиркова Ярослава, 5 класс Хамагаттинская СОШ,

Демина Диана, 10 класс Алданской городской гимназии.

Диплом 3 степени (бронзовая медаль и кубок): 

Попова Айта, 10 класс Ытык-Кюельская СОШ. 

Диплом финалиста и медаль «Шаг к успеху»: 

Андреюк Дарья, 8 класс СОШ 3 г. Ленск, 

Николаев Айсен, Львов Артем, Иванова Валентина, Зырянова Марина 10 класс Булгунньахтахской СОШ,

Кондратьева Алина, 9 класс ГКГ,  

Емельянов Сергей, 11 класс Алданского лицея, 

Местникова Дарья, 11 класс СУНЦ СВФУ, 

Саввинов Альберт, 11 класс Бекчегинская СОШ, 

Сивцев Гаврил, 9 класс Сыланская СОШ, 

Ведерников Александр, 6 класс Алданского лицея, 

Дударенко Иван, 10 класс Алданского лицея.

Фестиваль проводится в Москве, основной целью являлось развитие духовного, нравственного, эстетического воспитания и интеллектуального уровня учащихся через приобщение их к научной деятельности и организацию творческого общения детей, занимающихся исследовательской и проектной работой в различных областях знаний. В этом году в конкурсе приняло участие около 5 тысяч человек. Прислано работ на финал конкурса более 3,1 тысяч.  Очную форму участия выбрали и подтвердили участие  750 учащихся с 650 работами. Всего было проведено 16 секций.

Фото: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
Источник: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
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