Ученик Чурапчинской гимназии — золотой дипломант Всероссийского фестиваля

Ученик 11 класса Чурапчинской гимназии имени С.К.Макарова Антон Макаров стал золотым дипломантом финала Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо».

Всего от Якутии приняло участие 10 школьников. Антон победил в секции «Экология». Он является лауреатом республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущее», где выступил с работой «Исследование антибактериальных свойств коры лиственницы». Родители и учителя Антона выражают научному руководителю Хоютановой Марии Иустиновне огромную благодарность за успех Антона, который награжден кубком, дипломом и золотой медалью.

Глава Чурапчинского улуса Андрей Ноговицын выразил большую благодарность Антону и его руководителю Марии Хоютановой, а также педколлективу Чурапчинской гимназии имени С.К.Макарова.

«Очень рады блестящей победе нашего школьника. Это большой и значимый показатель успешной работы руководителя и ученика, всего педагогического коллектива гимназии. Гордимся, восхищаемся их творческой работой и желаем дальнейших успехов!», — отметил он.

Среди призеров конкурса:

Диплом 1 степени (золотая медаль и кубок):

Ноговицын Эркин, ученик 7 класса МАШ,

Слепцова Настя, 10 класс Борулахской СОШ,

Кычкин Андрей, 9 класс СОШ 17,

Макаров Антон, 11 класс ЧУГ,

Неустроев Трофим, 6 класс Туора-Кюельская СОШ,

Поликарпова Настя, 11 класс НУГ.

Диплом 2 степени (серебряная медаль и кубок):

Вакулина Алена, 11 класс ИТЛ,

Жиркова Ярослава, 5 класс Хамагаттинская СОШ,

Демина Диана, 10 класс Алданской городской гимназии.

Диплом 3 степени (бронзовая медаль и кубок):

Попова Айта, 10 класс Ытык-Кюельская СОШ.

Диплом финалиста и медаль «Шаг к успеху»:

Андреюк Дарья, 8 класс СОШ 3 г. Ленск,

Николаев Айсен, Львов Артем, Иванова Валентина, Зырянова Марина 10 класс Булгунньахтахской СОШ,

Кондратьева Алина, 9 класс ГКГ,

Емельянов Сергей, 11 класс Алданского лицея,

Местникова Дарья, 11 класс СУНЦ СВФУ,

Саввинов Альберт, 11 класс Бекчегинская СОШ,

Сивцев Гаврил, 9 класс Сыланская СОШ,

Ведерников Александр, 6 класс Алданского лицея,

Дударенко Иван, 10 класс Алданского лицея.

Фестиваль проводится в Москве, основной целью являлось развитие духовного, нравственного, эстетического воспитания и интеллектуального уровня учащихся через приобщение их к научной деятельности и организацию творческого общения детей, занимающихся исследовательской и проектной работой в различных областях знаний. В этом году в конкурсе приняло участие около 5 тысяч человек. Прислано работ на финал конкурса более 3,1 тысяч. Очную форму участия выбрали и подтвердили участие 750 учащихся с 650 работами. Всего было проведено 16 секций.