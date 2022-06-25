«Учебная катка» для полсотни велосипедистов Якутска

С большим ажиотажем в пятницу прошла «Учебная катка» на темы «Правила дорожного движения для велосипедистов», «Как защитить велосипед от кражи», «Оказание доврачебной помощи при ДТП» и «Велосипед – самый экологичный вид транспорта», в которой приняли участие почти полсотни велосипедистов из телеграмм и ватсапп групп «Veloykt», «Велодевчата», «Всесезонные велосипедисты», «Велоклуб Намского улуса» и т.д.

В обучении приняли участие старший инспектор по пропаганде ГИБДД МУ МВД России «Якутское» Владимир Ощепков, участковые полиции, волонтеры-медики, инструкторы учебного центра «Спасатель», члены команды «Не дай огня!» республиканского конкурса «Таланты Якутии».

В рамках мероприятия велосипедисты собрались на Комсомольской площади Якутска, прокатились через городской парк до объездного шоссе и в сопровождении автомашины ГИБДД забрались на сопку в парк «Урдэл», где начались уроки от лекторов. Как ранее сообщалось, в связи с особым противопожарным режимом, при котором установлен полный запрет для въезда в лес, велосипедисты катаются до баз отдыха, сел и ближайших городов, где бесплатно получают уроки от лекторов на актуальные темы.

Инспектор ГИБДД Владимир Ощепков напомнил обо всех правилах для велосипедистов, в том числе запрет для езды на пешеходных переходах, алкогольном опьянении, не держась за руль хотя бы одной рукой и о других нюансах ПДД.

«Велосипед — популярное транспортное средство, потому что полезен для здоровья и бюджетный. Но даже если вы добропорядочный участник дорожного движения, Вас могут сбить другие. При этом нужно учитывать, что велосипед – это самое уязвимое транспортное средство. С каждым годом количество велосипедистов растет и на сегодня практически ежедневно происходят ДТП с участием велосипедистов. В лучшем случае – это «восьмерка» на колесе, в худшем – смерть. Поэтому знать правила дорожного движения – крайняя необходимость», — проинформировал В.Ощепков.

Инспектор отметил, что велосипедистов плохо видно на дорогах, поэтому рекомендуется носить яркую одежду, светоотражающие элементы и шлем.

В свою очередь, велосипедисты проявили большой интерес и задали большое количество вопросов — можно ли ставить проблесковые сине-красные габаритки (оказывается можно), могут ли велосипедистов лишить водительских прав (только по решению суда), можно ли ездить на электросамокатах по дорогам (нет, так как они приравнены к пешеходам), чья вина при сбитии автомобилистом не спешившегося велосипедиста на «зебре» (получают штраф оба участника, так как на зебре нельзя ехать, но и водители все равно должны пропускать людей на «зебре»), можно ли велосипедисту ехать по круговой (можно), могут ли оштрафовать велосипедиста за превышение скорости (да) и другие вопросы.

Волонтер-медик и лектор учебного центра «Спасатель» Максим Варламов на примере ДТП с участием велосипедиста в виде сценки проинструктировал об оказании доврачебной первой помощи.

«В случае ДТП нельзя двигаться, так как могут быть повреждения шеи и позвоночника. В таком случае Вы можете нанести себе еще больший вред и можно остаться инвалидом. Необходимо сразу просить людей позвонить в скорую 103 или 03. Тот, кто звонит в скорую должен назвать адрес, количество пострадавших, что произошло и описание пострадавших», — сообщил М.Варламов.

Далее волонтер-медик показал, как узнать состояние человека, проверить дыхание и пульс, как осуществить сердечно-легочную реанимацию и искусственное дыхание до приезда скорой помощи – это важная процедура, чтобы кровообращение продолжалось даже при остановившемся сердце и мозг питался кислородом. По словам М.Варламова, реаниматоры принимают роль сердца и легких и даже был случай, когда удавалось спасти жизнь с остановившемся сердцем, когда скорая ехала до места происшествия 6 часов.

Территориальный участковый отдела полиции N3 Марк Тимофеев рассказал, что не стоит оставлять велосипед без присмотра.

«Вы можете ездить в магазин с друзьями и попросить их присмотреть за велосипедом или прицепить его на крепкий надежный замок. Однако он не обеспечивает полную защиту от кражи, поэтому старайтесь иметь при себе документы на велосипед с указанием номера рамы. Старайтесь избегать покупок велосипедов с рук без предоставления всех документов», — предостерег М.Тимофеев.

По его словам, самая лучшая защита велосипеда – это заносить его домой, куда отсутствует доступ третьих лиц. Велосипедисты спрашивали, какие замки лучше покупать, какая ответственность у грабителей, можно ли завести дело на собаку за укус и другие. В рамках акции участковые зарегистрировали велосипеды участников.

Члены команды «Не дай огня!» республиканского конкурса «Таланты Якутии» Андрей Попов и Максим Варламов в рамках эко-челленджа рассказали о том, почему они решили проводить такие «Учебные катки», какие результаты уже имеются.

«Благодаря прошлой катке велосообщество начало говорить о лесных пожарах, узнали причины возникновения, передают информацию о профилактике лесных пожаров и экологической культуре своим друзьям и родственникам. А ведь в прошлый раз участников было всего 15 человек. Сегодня нас более 40. Как Вы заметили, нас очень волнуют вопросы сохранения леса от пожаров, поэтому призываем лишний раз не ездить по траве или лесу на автомобиле. Бывало очень много случаев, когда водители сами не замечали, как автомобиль поджигал траву. Низовой пожар хорошо, если сам потухнет, но он может перейти в верховой пожар, и тогда это огромный ущерб и природе, всем нам и будущим поколениям. Есть полностью экологичный транспорт велосипед – он не отравляет воздух, не является причиной пожаров, не оставляет за собой возгораемый продукт в виде конского навоза. Вы, наверное, все знаете, что в прошлом году причиной трагедии в селе Бясь-Кюель стал многолетний пласт навоза. Когда пожар подошел к селу, то земля вспыхнула, как будто ее обработали розжигом», — сказал организатор мероприятия и финалист конкурса «Таланты Якутии» Андрей Попов.

А.Попов и М.Варламов рассказали и о других преимуществах двухколесного транспорта, приходящее в движение мускульной силой человека – улучшение здоровья и сердечно-сосудистой системы, выносливости, работы легких и укрепление иммунитета, можно успеть сделать за день гораздо больше дел, снижение стресса, получение гормонов радости, красивая фигура (актуально для девушек) и многое другое.

Участники «Учебной катки» выразили благодарность и выразили надежду, что такие мероприятия будут организовываться как можно чаще. Так велоактивист Ия Панова поддержала вектор развития велосообщества и пожелала коллаборации с другими движениями для создания новых проектов. Известный велосипедист и основатель форума для даунхильщиков Veloya1 Макс «Ракета» Шиляев подчеркнул актуальность тем в «Учебной катке» и порадовался, что узнал много нового. «Полезно было даже для тех, кто давно катается на велосипеде. Так что не зря приехал!», — добавил М.Шиляев. Участники получили красочные буклеты по ПДД для велосипедистов и памятку о защите велосипеда от кражи.

Первая «Учебная катка» прошла 12 июня и была нацелена на повышение грамотности велосипедистов в случае обнаружения лесных пожаров, необходимости собирать мусор, в том числе пожароопасный (стеклянные и пластиковые бутылки), а также тактику поведения при чрезвычайных ситуациях и оказание доврачебной первой помощи, так как в последнее время участились случаи ДТП с велосипедистами. Видео о прошлом мероприятии можно посмотреть на самом популярном велосипедном канале Якутии Макса Портнягина.

«Таланты Якутии» — обновленное название республиканской деловой игры «Молодежь – инновационно-стратегический ресурс развития» («МИНИСТР»), которая проводилась ежегодно среди молодых людей, специалистов и управленцев при поддержке главы и правительства Республики Саха (Якутия). Целью конкурса является раскрытие потенциала участников для создания проектов, которые помогут в достижении целей Стратегии социально-экономического развития Якутии до 2032 года.