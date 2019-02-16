Участвуй в республиканском конкурсе «ЖКХ глазами детей»

Министерство ЖКХ и энергетики РС (Я) проводит конкурс детских рисунков «ЖКХ глазами детей», приуроченный ко Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.
Целью конкурса является популяризация отрасли жилищно-коммунального хозяйства среди населения. К участию приглашаются дети в возрасте от 5 до 15 лет, проживающие на территории Республики Саха (Якутия).
Тематика конкурса «ЖКХ глазами детей». Рисунки могут быть представлены, например, по следующим направлениям:
— Дом, в котором я живу;
— Мои родители работают в ЖКХ;
— Трудовые будни работника ЖКХ;
— Капитальный ремонт моего дома;
— Мой чистый двор
Победители конкурса будут награждены на торжественном собрании общественности, посвященное профессиональному празднику работников ЖКХ. Приветствуется индивидуальный подход к идейному отражению тематики Конкурса.
Конкурс проходит с 13 февраля по 7 марта 2019 года. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я).
Работы необходимо направить не позднее 11 марта 2019 года по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 13, 3 этаж, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), каб. № 7 или на электронную почту eme4@mail.ru. Справки по телефону:(4112) 506-881
Фото с mingkh.sakha.gov.ru