16.06.2020
21:36
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Культура & Образование

Участвуйте в детской акции на Лето-ПРОФ

МБОУ ДО «Детский (подростковый) Центр» ГО «город Якутск» проводит 23 июня 2020 года ежегодную городскую акцию «Здоровый человек – здоровое будущее» в дистанционном формате для детей и подростков онлайн площадки «Лето — ПРОФ».

XIII городская акция «Здоровый человек – здоровое будущее» служит привлечению внимания детей к здоровому образу жизни, повышению социальной ответственности, не допущения возникновения и распространения коронавируса в местах проживания.

Девиз акции «Ради своих близких #cидимдома».

Программа акции:

  • Дистанционный конкурс рисунков «Время без гаджетов»;
  • Конкурс фотографий «Здравствуй, лето!»;
  • Спортивно-танцевальный челлендж от МПЦ «Автобус радости».

Здоровый человек красив и приятен в общении, легко преодолевает трудности, умеет по-настоящему работать, учиться и отдыхать. Здоровье человека зависит от него самого, от того, как он о нем заботится, от образа жизни. Здоровый человек – здоровое будущее!

Подробнее на сайте Детского (подросткового) Центра http://dpc.yaguo.ru/

Источник: МБОУ ДО "Д(п)Ц" ГО г. Якутск
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