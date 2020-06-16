Участвуйте в детской акции на Лето-ПРОФ

МБОУ ДО «Детский (подростковый) Центр» ГО «город Якутск» проводит 23 июня 2020 года ежегодную городскую акцию «Здоровый человек – здоровое будущее» в дистанционном формате для детей и подростков онлайн площадки «Лето — ПРОФ».

XIII городская акция «Здоровый человек – здоровое будущее» служит привлечению внимания детей к здоровому образу жизни, повышению социальной ответственности, не допущения возникновения и распространения коронавируса в местах проживания.

Девиз акции «Ради своих близких #cидимдома».

Программа акции:

Дистанционный конкурс рисунков «Время без гаджетов»;

Конкурс фотографий «Здравствуй, лето!»;

Спортивно-танцевальный челлендж от МПЦ «Автобус радости».

Здоровый человек красив и приятен в общении, легко преодолевает трудности, умеет по-настоящему работать, учиться и отдыхать. Здоровье человека зависит от него самого, от того, как он о нем заботится, от образа жизни. Здоровый человек – здоровое будущее!

Подробнее на сайте Детского (подросткового) Центра http://dpc.yaguo.ru/