Участвуй в конкурсе экороликов – сделай мир лучше!

Внимание! Конкурс экороликов «ТВОРЧЕСТВО РОЗОВОЙ ЧАЙКИ» по сказке «Приключения розовой чайки и её друзей», посвященный Дню Воды в рамках акции «ПРИРОДА И МЫ».

Цель конкурса: делиться творчеством, идея, чтобы вдохновить людей на полезные для мира поступки и решения. Задача внести в моду экологичный образ жизни, сформировать экопривычки.

Экосказка вышла в свет при поддержке Союза женских организаций РС (Я), Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии.

Автор экосказки, эколог-общественник Анастасия ДАРБАСОВА. Идея – вице-президента общественного фонда «Arctic Lady» Туяны АНДРЕЕВОЙ.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ?

✓ Создать рисунки, поделки, сценку, показ мод, любое творческое начинание по сказке

✓ Скомпоновать одноминутный ролик (слайд-шоу) и опубликовать в инстаграм-аккаунте (школы, творческого объединения, родителей или свой), поставив хэштег #Творчестворозовойчайки

✓ Откройте аккаунт 20 марта🤗

НАГРАЖДЕНИЕ:

1 место достанется набравшим наибольшее количество лайков в инстаграмме.

2 место определит генератор случайных чисел.

3 место — комиссия.

В конкурсе могут принять участие, как и те, кто уже слушали экоуроки или читали сказку!

Ролики принимаются до 20 марта (включительно). Итоги будут подведены ко Дню Воды — 22 марта.

Скачать сказку можно на сайте Минэкологии РС (Я) или через ссылку https://minpriroda.sakha.gov.ru/deyat/ekoprosveschenie/metodicheskie-materialy или в шапке профиля инстаграм @szho_ykt

И пусть ваш ролик станет «минутой для будущего», сделает мир лучше, а «Творчество розовой чайки» поможет сохранить первозданную красоту и чистоту нашей хрупкой северной природы!».