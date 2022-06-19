Участок дороги на площади Дружбы в г. Якутске закрыт

Вниманию водителей и пешеходов! Участок проспекта Ленина от ул. Кулаковского до ул. Петровского, ранее открытый для движения автотранспорта по временной схеме, закрыт для движения с 18 июня в связи с возобновлением дорожно-ремонтных работ.

Фото: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

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