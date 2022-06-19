19.06.2022
10:57
111

Якутск

Участок дороги на площади Дружбы в г. Якутске закрыт

Вниманию водителей и пешеходов!

Участок проспекта Ленина от ул. Кулаковского до ул. Петровского, ранее открытый для движения автотранспорта по временной схеме, закрыт для движения с 18 июня в связи с возобновлением дорожно-ремонтных работ.

Фото: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх