Участников федерального «ПолитСтартапа» ожидает серьезная конкуренция

«Единая Россия» в преддверии выборов в Госдуму ищет в регионах ярких лидеров общественного мнения.

Регистрация желающих попасть в кадровый проект «Единой России» «Федеральный ПолитСтартап» завершена. Анкеты для участия в нем подали более 6700 человек со всей страны. Больше всего заявок поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ростовской, Волгоградской, Владимирской и Архангельской областей, а также Краснодарского края, Чечни и Башкортостана. На одно место в проекте претендует 44 человека.

Многие из подавших анкеты — представители социальной сферы. Это волонтеры, учителя, врачи и студенты. Есть и представители бизнеса, а также исполнительной власти. Каждый пятый — действующий депутат. 40% претендентов — женщины, а больше половины заявителей — жители населенных пунктов, которые не являются административными центрами. Всем им в ближайшее время предстоит вступить в конкурентную борьбу за право участвовать сначала в отборочных турах проекта, затем — в предварительном голосовании в преддверии выборов в Госдуму. И только его победители смогут принять участие в избирательной кампании в 2021 году.

На первом этапе организаторы по анкетам отберут наиболее ярких претендентов. Оценивать их будут на основании личных и профессиональных достижений. Большое значение имеет опыт общественно-политической деятельности — работа с людьми. Учтут и так называемую медийную активность — присутствие в СМИ и соцсетях.

На следующем этапе появится окончательный список участников — 150 человек. Их будут отбирать с участием экспертов Высшей партийной школы (ВПШ) «Единой России» — политологов, политтехнологов, социологов, депутатов различного уровня. Именно эти 150 человек получат возможность пройти первый обучающий модуль ВПШ. Он стартует в декабре. Вести занятия также будут эксперты партшколы. Участников погрузят в актуальную политическую теорию. Получат «политстартаповцы» и практические задания, которые им предстоит реализовать в регионах.

Второй обучающий модуль запланирован на апрель-май. После его окончания участников ждут экзамены, а те, кто успешно сдаст их получат наставников для участия в предварительном голосовании.

«Это будут эксперты-политологи федерального уровня — например, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. Наставниками станут и руководители «Единой России». В частности, Председатель партии Дмитрий Медведев уже заявил, что готов участвовать в проекте в этом качестве», — отметил заместитель руководителя ЦИК «Единой России» — руководитель Управления кадровой политики и образовательных проектов Роман Романов.

Сами кандидаты рассматривают участие в «Федеральном «ПолитСтартапе» как возможность получить новый опыт. Так считает, например, председатель комитета Госсовета Крыма по вопросам здравоохранения Анна Рубель. Она уже участвовала в кадровом проекте на региональных выборах в качестве наставника.

«В ходе последней кампании [13 сентября 2020 года] я работала с девушкой-кандидатом на выборах в Астраханскую областную думу. Она выиграла. Надеюсь, что на федеральном уровне я смогу обменяться опытом со старшими коллегами-наставниками — а может быть, и они чему-то научатся у меня», — предполагает Анна Рубель.

Константин Черкасов из Тамбовской области уже 10 лет в политике. Был областным депутатом. «Федеральный «ПолитСтартап» рассматривает как возможность для роста.

«То, что дадут нам наставники — профессионалы своего дела — точно пригодится в жизни вне зависимости от успехов в проекте», — считает он.

Еще одна участница, депутат Красноярской гордумы Наталья Каптелинина, руководит социальным проектом «Шаг за шагом к мечте». Несколько лет назад в результате аварии она стала инвалидом и сегодня хочет, чтобы людей с особенными возможностями в представительных органах власти было больше.

«Так, как мы видим этот мир, к сожалению, не видят даже профессионалы и эксперты. Поэтому важно, чтобы такие, как мы, были в тесном взаимодействии с властью. Или во власти — чтобы точно делалось то, что необходимо людям с точки зрения доступности среды. И поэтому я иду на «Федеральный «ПолитСтартап». Люди меня поддерживают, все мне пишут — Наташа, мы за тебя, давай только вперед. Я готова представлять интересы людей», — говорит Наталья Каптелинина.

«Федеральный ПолитСтартап» — кадровый проект «Единой России» в преддверии выборов в Госдуму. С его помощью партия ищет новые лица – ярких региональных лидеров, пользующихся доверием у людей. Они составят кадровый резерв «Единой России».

«Нам очень важно, чтобы в политику приходили новые люди. Это могут быть специалисты из самых разных сфер: врачи, учителя, общественные деятели. Самое главное качество – это желание помогать людям, решать их проблемы. Ведь депутат является представителем своего региона, округа, и его прямая задача – помогать избирателям. Добиваться финансирования на федеральном и региональном уровнях, контролировать вместе с жителями ремонты и стройки, решать проблемы граждан. Все делать своими руками. Только такие кандидаты нужны партии и людям», — уверен секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Василий Шамаев, 1 заместитель РИК Партии:

— «Федеральный ПолитСтартап» — это уникальный проект, поскольку до «ЕДИНОЙ РОССИИ» подобных проектов ни одна политическая партия не запускала. Поиск новых людей в политике, обучение и развитие молодых, перспективных лидеров – один из важных компонентов проекта. С 2018 года более двух тысяч выпускников проекта «ПолитСтартап» стали депутатами разного уровня в регионах.

Реализация «ПолитСтартапа» на региональном уровне позволяет партии удерживать и укреплять политическое лидерство. После успешной региональной кампании 2020 года Партия приняла решение распространить «ПолитСтартап» на федеральный уровень для поиска и подготовки кандидатов на выборы в Госдуму нового созыва.

В этом году в нашей республике было заполнено 69 анкет, возраст соискателей – от 21 года до 59 лет. Одобрено 14 участников — 12 членов Партии, 7 действующих депутатов.