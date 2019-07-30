Участники выездной сессии ВЭФ-2019 обсудили вклад МФО

В рамках выездной сессии Восточного экономического форума – 2019 в городе Якутске 29 июля состоялась итоговая панельная дискуссия на тему «Вклад международных финансовых организаций в развитие Дальнего Востока России». В панельной дискуссии приняли участие глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ, советник Департамента международных финансовых отношений Министерства финансов России Екатерина РОМАНЧУК, член Правления Евразийского банка развития Всеволод СМАКОВ, представитель банка БРИКС в России Игорь КОВТУН, директор третьего отдела Департамента финансирования проектов нефти и газа Японского банка международного сотрудничества (JBIC) Като МАНАБУ.

На панельной дискуссии обсуждены существующие механизмы и проблемные вопросы, связанные с реализацией инвестпроектов на территории дальневосточных регионов с участием международных финансовых организаций, а также повышение эффективности взаимодействия регионов с представителями МФО через Министерство финансов России. Участники дискуссии в качестве положительного примера сотрудничества дальневосточного региона с МФО привели опыт Якутии. В частности, был отмечен опыт региона по реализации строительства водозаборных и водоочистных сооружений в городе Якутске, финансирование которого было обеспечено Европейским банком реконструкции и развития, Банком «ВТБ» и Евразийским банком развития.

Заместитель директора Департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Виктория Ивачева озвучила, что регионы Дальнего Востока должны работать в конструктивном ключе, когда поднимают решение важнейших вопросов, от которых напрямую зависит развитие экономики дальневосточных регионов.

«Для всего Дальнего Востока должны создаваться единые условия для привлечения иностранных инвестиций и сотрудничества с МФО, только тогда мы сможем добиться заметных результатов», — поделилась мнением Виктория ИВАЧЕВА.

Представитель Японского банка международного сотрудничества JBIC Като Манабу рассказал, что из-за несовершенства федерального бюджетного законодательства банк не может напрямую финансировать ряд инфраструктурных проектов на территории Якутии.

«Потенциал сотрудничества с Якутией у нас очень большой, но для реализации инвестпроектов мы вынуждены финансировать эти проекты через другие банковские структуры, а это сказывается на увеличении стоимости самого проекта», — подчеркнул господин Като Манабу.

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что динамичное развитие Дальнего Востока требует колоссальных вложений, которые невозможно обеспечить только за счет федерального и регионального бюджетов.

«Развитие Дальнего Востока определено приоритетом страны на весь XXI век. Для достижения поставленных задач требуется достаточно большой объем финансовых средств. Для строительства инфраструктурных, социальных, транспортных, энергетических объектов финансовые средства должны привлекаться уже сегодня. И как раз для решения этих задач должны привлекаться средства международных финансовых организаций. Стоимость привлеченного капитала будет гораздо ниже, если использовать средства МФО», — подчеркнул Айсен Николаев.

По мнению Главы Якутии, для решения стратегических задач, стоящих перед Дальним Востоком, необходимо совершенствование федерального бюджетного законодательства, которое сегодня тормозит реализацию инвестпроектов с привлечением средств МФО.

«Вместе с тем, мы понимаем, что МФО должны кредитовать только те проекты, которые прошли региональную и федеральную экспертизу, и в реализации которых заявлено участие федеральных институтов развития – Корпорации развития Дальнего Востока, Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона и других. Уверен, что сегодняшнее обсуждение этого вопроса будет способствовать развитию экономики республики и всего Дальнего Востока», — прокомментировал Глава Якутии.