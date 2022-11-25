Участники СВО из Якутии проходят медицинскую реабилитацию

В Якутии военнослужащие, вернувшиеся со специальной военной операции, проходят реабилитацию в Республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины. Об этом в ходе брифинга 25 ноября рассказала главный врач Республиканского центра, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Якутии Кюнна Назарова.

Кюнна Назарова напомнила, что приказ Минздрава республики о медицинской реабилитации и на оказание специализированной медицинской помощи демобилизованным из рядов Вооружённых сил Российской Федерации издан в рамках исполнения соответствующего указа главы Якутии Айсена Николаева.

По словам главного врача, военнослужащих консультируют врач по реабилитационной медицине, по лечебной физкультуре, травматолог, ортопед, физиотерапевт и невролог.

«При надобности приглашаются другие узкие специалисты, в том числе психотерапевты, психиатры, клинические психологи. Назначается лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, различные виды массажа, разнообразные физиотерапевтические процедуры», – добавила она.

Кюнна Назарова подчеркнула, что в Республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины имеется всё необходимое оборудование для проведения медицинской реабилитации и восстановления сил и здоровья военнослужащих – участников СВО.