25.11.2022
13:41
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Медицина

Участники СВО из Якутии проходят медицинскую реабилитацию

В Якутии военнослужащие, вернувшиеся со специальной военной операции, проходят реабилитацию в Республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины. Об этом в ходе брифинга 25 ноября рассказала главный врач Республиканского центра, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Якутии Кюнна Назарова.

Кюнна Назарова напомнила, что приказ Минздрава республики о медицинской реабилитации и на оказание специализированной медицинской помощи демобилизованным из рядов Вооружённых сил Российской Федерации издан в рамках исполнения соответствующего указа главы Якутии Айсена Николаева.

По словам главного врача, военнослужащих консультируют врач по реабилитационной медицине, по лечебной физкультуре, травматолог, ортопед, физиотерапевт и невролог.

«При надобности  приглашаются другие узкие специалисты, в том числе психотерапевты, психиатры, клинические психологи. Назначается лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, различные виды массажа, разнообразные физиотерапевтические процедуры», – добавила она.

Кюнна Назарова подчеркнула, что в Республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины имеется всё необходимое оборудование для проведения медицинской реабилитации и восстановления сил и здоровья военнослужащих – участников СВО.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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