Участники Startup Tour в Якутске борются за инвестиции

​​​​​​​Всероссийский Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион», масштабный проект по поиску в регионах перспективных стартапов, приехал в Якутск — в третий раз за свою историю. 5 марта в IT-Парке Якутска мероприятие собрало более 200 участников.



В этом году на региональный конкурс инновационных проектов поступило 180 заявок, по итогам отбора в полуфинал вышли 30 стартапов, в том числе шесть из других регионов. Конкурсанты будут соревноваться в трех треках — индустриальные и энергетические технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, информационные технологии. Последнее направление глава Якутии Айсен Николаев, обращаясь к участникам Open Innovations Startup Tour, назвал приоритетным для региональной экономики.





Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия):

«Территориальные, логистические, транспортные и экономические условия создают почву для развития в нашем регионе IT-направления. Якутия официально делает упор на инновационно-технологическое развитие. Мы уже являемся IT-столицей Дальнего Востока. Наша задача — стать одним из передовых IT-центров страны. Отобранные на Стартап Туре команды смогут реализоваться в проекты, которые будут продвигать отрасль в дальнейшем».

Ключевым мероприятием первого дня стала панельная дискуссия «Источники цифрового прорыва в регионах» с участием представителей власти, бизнеса и институтов развития. Спикеры обсудили определяющие факторы для успешного перехода страны к цифровой экономике и разобрали местные кейсы, на которые могут ориентироваться другие регионы.

Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково»:

«Страна в последнее время «болеет» цифрой. Еще три года назад на это обратил внимание Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме. О чем бы мы сегодня ни говорили, всегда затрагиваем вопросы цифровизации. Этому есть простое объяснение: повышение эффективности экономики невозможно без «цифры», результат мы получим только при внедрении цифровых технологий».

О результатах программы цифровизации региона за шесть лет и планах на будущее участникам мероприятия рассказал министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).

Анатолий Семенов, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия):

«С 2012 года мы проложили более 7000 километров оптоволокна, в результате почти 80% населения республики имеет доступ к высокоскоростному интернету. По нашим прогнозам, к 2024 году Якутию будет опоясывать более 9000 км оптических линий связи, а это уже охват порядка 86% населения. Это позволит решить вопрос цифрового неравенства».

В рамках образовательной программы первого дня Startup Tour в Якутске вице-президент Фонда«Сколково» Сергей Кржановский объяснил, как проходят экспертизу проекты, рассчитывающие на грантовую поддержку. Директор по науке, технологиям и образованию Фонда «Сколково» Александр Фертман напомнил, что в основе развития современного бизнеса — умение правильно выстраивать коммуникации с инвесторами, партнерами и даже с конкурентами.

В рамках Skolkovo Demo Day участники проекта «Сколково» представили свои инновационные решения и продукты крупнейшим индустриальным и промышленным предприятиям региона («Саханефтегазсбыт», ЯТЭК, ЛОРП, НПК «Сахаакадемресурс», ЯТК и др.).

В течение всего дня участники конкурса стартапов общались с бизнес-тренерами и менторами, получали советы по усовершенствованию проектов. 6 марта жюри выберет победителей конкурса и определит суперфиналиста, которому вручат денежный приз в размере 300 тысяч рублей. Все победители получат приглашения на Startup Village — самую масштабную в России и СНГ стартап-конференцию, которая пройдет в конце мая в ИЦ «Сколково». Кроме того, несколько стартапов будут отобраны для участия в финале программы «Старт» Фонда содействия инновациям и в акселерационной программе B8 Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия).