Участники смены «Я-инженер» выступили с флешмобом «Мой флаг»

Сегодня, 22 августа, отмечается День Государственного флага Российской Федерации. На главной площади Якутска с утра отметили этот праздник, где участники смены «Я-инженер» Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» стали главным украшением праздника — ребята выступили с флешмобом «Мой флаг».

В массовом празднике с поздравительными словами выступили Председатель правительства Якутии Владимир Солодов, Председатель Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия), председатель Конституционного суда Якутии Александр Ким-Кимэн, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосия Габышева, министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Владимир Егоров и другие.

Обращаясь к молодому поколению, они отметили, что российский триколор, эти три цвета предполагают чистоту наших помыслов, благородство, смелость и мужество. «Берегите Россию и гордитесь ею», — сказали они.