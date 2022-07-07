Участники МИИ-2022 представили научные проекты

В Якутии в течение десяти дней 670 детей из 17 зарубежных стран и 16 регионов России раскрывают и развивают свои таланты на площадках II Международных интеллектуальных игры.

Накануне на площадке Игр открылась школьная научная конференция-конкурс Yakutia International Science Fair. 100 школьников из двух стран, четырех регионов России и 11 районов Якутии представляют доклады по самым разным сферам, от математики, астрономии до гуманитарных наук.

Так, 12-летняя Ариана Готовцева, ученица Намской улусной гимназии представила проект по производству бумаги из опавших листьев берёз и боярышника. По ее словам, бумага получается прочной, она хорошо подходит для декоративных изделий. Из 200 граммов листьев можно производить около 13 листов бумаги формата А4.

Кристина Курмак и Михаил Плетнев из специализированного учебно-научного центра Южного федерального округа представили проект по исследованию функциональных материалов в режиме in situ. «Мы изучали свойства катализаторов, и как они взаимодействуют с наночастицами. Это может пригодиться от фармацевтики до промышленного производства», — пояснил Михаил.

Мобильное приложение для ментального здоровья разработано Владиславом Калиниченко из специализированного учебного научного центра Северо-Кавказского федерального университета.

«Мое приложение помогает людям разобраться в себе и побороть психологические проблемы. Я сам столкнулся с перегоранием. Тогда попытался найти более экономное решение, чем поход к психологу, но не нашёл. И я подумал, что мои знания в программировании помогут мне создать такое приложение», — рассказал о своем проекте Владислав.

Ученик Амгинского лицея Владислав Уваров изучает биологические особенности пузырчатки крупнокорневой в водоёмах долины реки Амги. По словам Владислава, пузырчатка — это очень неисследованная и интересная тема, так как это самое быстрое хищное растение.

Самые маленькие участники в рамках Игр занимаются исследованиями на площадке Якутской исследовательской школы.

Ученица 5-го класса Верхневилюйской средней школы №4 Дайаана Алексеева вместе со своей командой собрали целое меню из подножных трав и подготовили необычные блюда, например, салат из одуванчиков, жаркое из подорожника, мохито с мятой. «Нам рассказали об этих травах наши тьюторы. Мы ходили в лес, собирали их», — поделилась Дайаана.

Проект одной из команд посвящен определению чистоты водоема при помощи индекса Майера и биоиндексаций. «Я занимаюсь исследованиями до этого, но большую часть узнал именно здесь. Было очень интересно, познавательно. Я узнал, как пользоваться новыми оборудованиями, получил много знаний», — рассказал Максим Шеломов из Физико-технического лицея г. Якутска.

С детьми работают ведущие эксперты из разных городов России.

«Игры в Якутии – это совершенно необыкновенное, отличающееся от всего того, с чем я сталкивался до сих пор», — отметил самый цитируемый учёный России, профессор Сколковского института науки и технологий, кристаллограф, минералог, химик, профессор РАН Артем Оганов.

По словам генерального директора Целевого фонда будущих поколений, сопредседателя программного комитета МИИ-2022 Владимира Егорова, общение с выдающимися, крупными учёными — хорошая возможность соприкоснуться с первоисточником, с теми, кто делает передовую науку сегодня.

«Для Игр выбрали самое лучшее место, где можно проводить исследования по самым разным направлениям. Здесь есть возможности для работы и по естественным наукам, и гуманитарным наукам. Все совершенно прекрасно, и мне очень нравится Якутия, нравятся Игры!» — отметил участник Артемий Синалеев.

Напомним, основной целью проведения является создание международного сообщества высокомотивированных школьников, педагогов, учёных, представителей общественности и родителей, заинтересованных в развитии науки и технологий. Победитель командного итога получит большой кубок, победителей конкурсных мероприятий наградят медалями и дипломами.