Участники лесного Форума посетили Ленские столбы

2 июня в рамках культурной программы Национального лесного Форума участники посетили Национальный парк «Ленские столбы». После посещения Национального парка депутаты Госдумы отметили, что опыт Якутии по благоустройству и сохранению заповедных территорий надо тиражировать на всю страну.

«Грандиозная работа, которая сейчас проводится правительством республики и руководством Национального парка, очень достойная и представляет собой пример для подражания. Якутия заботится не только о том, чтобы Ленские столбы стали культовым место, а, чтобы вся эта красота не нарушалась. Найти этот баланс между использованием, посещением, сохранением природы для будущих поколений, я считаю, это искусство. И такому искусству надо учиться, а учебу надо начинать с Ленских столбов», — заявил Председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Также сегодня в рамках программы Форума проходит семинар «Сохранение реки Лены – в приоритеты национального проекта». Завтра на базе Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова пройдёт основной день Форума. Он разбит на четыре тематические площадки: «Лесное законодательство в действии», «Сколько стоит лес», «Лес и природа города» и «Взаимодействие государства и бизнеса в природопользовании». Официальное открытие Форума состоится в 9:30 часов.

Напомним, Национальный лесной форум проходит под эгидой Госдумы, при поддержке Минприроды РФ и Рослесхоза. Форум разбит на региональные этапы, итоги подведут на финальном форуме в Москве 13 сентября. В Якутске проходит четвертый этап. Первые три этапа уже успешно прошли в этом году в Тамбове, Тюмени и Перми. Сыктывкар примет форум в июле, Красноярск – в начале сентября.