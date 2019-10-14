Делегации из разных стран прибыли в Якутск

Сегодня в Якутск прибыли участники Азиатско-Тихоокеанской конференции юных исследователей (APCYS– 2019). Делегации прибыли из Китая, США, Индии, Индонезии, Малайзии, Непала, Словении, Тайланда, Сингапура и России. Знаменательное событие стартует в Якутске с 14 октября по 20 октября, в этом году в конференции принимают участие представители 11 стран мира.

Отметим, Республика Саха (Якутия) впервые принимает у себя международное мероприятие. Семь предыдущих конференций прошли в Индонезии, Тайване, Малайзии, Индии, Непале и в Таиланде.

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Ежегодное событие является наиболее престижной в странах тихоокеанского региона выставкой-конкурсом научно-исследовательских работ школьников и проводится по стандартам Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF).

В рамках Азиатско-Тихоокеанской конференции пройдут постерные сессии, лекции, секционные заседания, посещение школ участниками из других стран, конференции–семинары для педагогов, экскурсии по интересным местам Якутии. Также во время APCYS параллельно пройдет II Якутская международная конференция-конкурс юных исследователей (Yakutsk International Science Fair – 2019).

Торжественное открытие Азиатско-Тихоокеанской конференции юных исследователей состоится завтра, 15 октября в 10:00 часов в актовом зале Республиканского лицея-интерната.