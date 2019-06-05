Участники IV Спартакиады трудовых коллективов завершили сборы

Сегодняшним днем завершаются сборы команд-участников IV Спартакиады трудовых коллективов Якутии.

К примеру, волейбольная команда мужчин, представляющих сборную команду профсоюза работников здравоохранения республики, уже с 27 мая собралась в Якутске, чтобы «сыграться». Как рассказал нам капитан команды Петр Табунанов, председатель профсоюзной организации работников здравоохранения Амгинского улуса, врач анестезиолог-реаниматолог Амгинской ЦРБ в составе команды собрались коллеги из Якутска, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Амгинского улусов.

«С самого первого дня нашей встречи ежедневно тренируемся в зале ДЮСШ-4. В первые дни по утрам бегали на стадионе, так сказать «приходили в форму». Нужно отметить, что все мы прошли серьезный отбор. Нашим рескомом проводились соревнования на уровне трудовых коллективов, зональные спартакиады, несколько раз разными составами участвовали в республиканских соревнованиях. На этой спартакиаде состав команды немного обновился, будем стараться улучшить предыдущие результаты. Почти все члены нашей команды находимся в очередных отпусках, так как заранее запланировали отпуска под это мероприятие. Поэтому все силы, время и старания будем уделять игре и идти к победе!», — говорит капитан команды медиков-волейболистов.

Сам Петр Валерьевич участвует в Спартакиаде трудовых коллективов в четвертый раз, и считает идею проведения такого масштабного спортивного мероприятия для трудящихся самой правильной.

«Спорт объединяет, закаляет, улучшает здоровье людей. Так было и будет всегда. Если государству нужны здоровые люди с высокой производительностью труда, то самое верное решение – пропагандировать массовый спорт среди населения. То, что Спартакиада сплачивает коллег, создает дух коллективизма, чувство гордости за свою профессию, за коллег – я ощущаю на себе. Есть коллеги, с которыми мы познакомились и продолжили общаться именно с этой Спартакиады. И я нахожусь в предчувствии приятных встреч со старыми знакомыми, коллегами из разных улусов. На открытии завтра мы все встретимся, поделимся новостями», — делится с нами Петр Табунанов.

От имени участников команды профсоюза работников здравоохранения республики Петр Табунанов передал слова благодарности аппарату рескома за большую организационную работу, заботу о каждом спортсмене.

«Реском проводит огромную работу, в последние дни в документационной работе помогаем им и мы, профсоюзные активисты. Каждому участнику уже выданы два вида спортивной формы – парадные и игровые. Рескомом также организовано питание спортсменов во время сборов, отдельное питание предусмотрено для нас и в дни соревнований. Кроме того, для иногородних предоставлено общежитие. Мы ежеминутно ощущаем поддержку и внимание организаторов Спартакиады, нашего родного рескома. Постараемся выступить в полную силу», — сказал Петр Табунанов.