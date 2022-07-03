Участники интеллиады попробовали себя в роли STEM специалистов

Сегодня, 3 июля, для участников международной олимпиады школьников «Туймаада» провел научную игру Александр ПИМЕНОВ, руководитель направления сообщества Ассоциации школьного кластера Фонда развития Физтех-школ.

По словам эксперта, основное внимание при работе с детьми обращено на развитие личных компетенций. Также ребятам было предложено примерить на себя роль STEM специалистов.

«Ребята подумали, какими личными компетенциями они обладают, что главнее — знания или компетенции. Многие отметили ключевую роль фундаментальных знаний, и на основе этого приобретение разных навыков, чтобы они дополняли друг друга. Примечательно, что школьники побывали в роли STEM специалистов, посмотрели на одну проблему с разных позиций и проанализировали технопродукты. Поясню, что STEM — это изучение и внедрение инновационных технологий, наряду с широким применением знаний в области естествознания. Наука, технология, инженерия, математика — получается комплексный, междисциплинарный подход, что помогает рассматривать проблемы в целом, а не в разрезе одной области науки или технологии. STEM специалисты – это инженеры будущего. Мы дали почувствовать детям преимущество такого формата», рассказал эксперт.

Отметим, что сегодня после обеда второй тур олимпиады «Туймаада». Накануне ребята прослушали лекции от кандидата физико-математических Игоря КОЛТОВСКОГО, доктора физико-математических наук, действующего члена Академии наук Ивана ЕГОРОВА, доктора технических наук Валерия ЛЕПОВА и приняли активное участие в обсуждении научных проблем, представленных лекторами. Также в рамках досуговых мероприятий проводятся различные интересные мероприятия: участники выезжают на экскурсии в музеи, участвуют и организуют вечерах знакомств, спорта, дружбы и многие другие интересные события.