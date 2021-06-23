Участники и организаторы прибывают на Ысыах Олонхо

В Олекминск продолжают прибывать делегации участников конкурсных программ Национального праздника Ысыах Олонхо. Сегодня ожидается приезд самых многочисленных команд из Мегино-Кангаласского и Вилюйского районов по 25 и 30 человек.

Всего в дни проведения праздника ожидается участие более 700 человек из Якутска и 27 делегаций из муниципальных образований республики (заявлено 379 человек). Число организаторов и участников (спортсмены, медики, работники транспорта, телевидения, журналисты, сотрудники МВД и ГИБДД из города Якутска) составляет 260 человек, в том числе организаторов и участников культурной программы — 150 человек.

Все проходят обязательную аккредитацию для допуска на проживание и к местам проведения мероприятий. Аккредитационный центр по регистрации гостей находится в Олёкминском техникуме. В зонах контроля проводятся анкетирование, дистанционная термометрия и осмотр прибывших. В местах встречи гостей, в аэропорту и речпорту, организованы изоляторы для временного содержания лиц с подозрением на инфекционное заболевание.

Согласно санитарному протоколу Национального праздника Ысыах Олонхо в 2021 году в Олекминском районе для участия в мероприятиях праздника допускаются лица, получившие два компонента вакцины от COVID-19 с предоставлением сертификата профилактической прививки или переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) с предоставлением справки о перенесенном заболевании сроком давности не более 6 месяцев. Кроме того, необходимо иметь отрицательный результат лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР или ИХА (для жителей северных районов и труднодоступных населенных пунктов), полученный не позднее 72 часов до прибытия на место мероприятия.

По информации первого заместителя министра культуры и духовного развития Якутии Владислава Левочкина, ограничения являются обязательными для выполнения.

«С учетом текущей обстановки перед организаторами поставлена задача исключить приезд лиц, не прошедших вакцинирование или получивших медицинский отвод по причине хронических заболеваний. Те, кто не имеют требующиеся медицинские документы на руках, должны быть готовы к тому, что их не допустят к участию в мероприятиях. Еще раз напоминаем, что должностные лица несут административную ответственность за неисполнение принятых в республике ограничительных мер», — отметил первый замминистра.