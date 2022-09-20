Участники Евразийского симпозиума выступили за развитие связей науки и промышленности

С 12 по 16 сентября 2022 года в Якутске проведен X Евразийский симпозиум по проблемам прочности и ресурса в условиях климатически низких температур, посвященный 100-летию образования ЯАССР и 300-летию образования Российской академии наук.

Организаторами конференции выступили Федеральный исследовательский центр «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» и обособленные подразделения Центра — Институт физико-технических проблем Севера имени В.П. Ларионова СО РАН и Институт проблем нефти и газа СО РАН.

В работе симпозиума приняло участие более 120 ученых и специалистов из институтов Якутского научного центра, Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, Бийского технологического института (филиал) Алтайского государственного технического университета имени И.И. Ползунова, АО «НПО «Центрального научно-исследовательского института технологии машиностроения», Института систем энергетики имени Л.А. Мелентьева СО РАН, ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Южно-Уральского государственного университета (национальный исследовательский университет), ООО «Газпромнефть НТЦ», представители промышленных и производственных организаций, министерств и ведомств из Республики Саха (Якутия) и других регионов России.

На конференции были представлены 5 пленарных, 76 секционных и 20 стендовых докладов. Часть секционных докладов была представлена в формате видеоконференцсвязи, а стендовые доклады представлены на сайте конференции.

На Симпозиуме были рассмотрены следующие научные направления, соответствующие заседаниям секций:

Состояние, проблемы и перспективы развития наук о прочности материалов, надежности, целостности и ресурсу техники Севера и сложных технических систем в условиях криолитозоны и холодного климата;

Фундаментальные и прикладные аспекты технологий создания и обработки перспективных материалов, в том числе субмикрокристаллических, для экстремальных условий Севера и Арктики;

Проблемы прочности сварных конструкций, эксплуатирующихся в условиях Севера и Арктики. Новые методы исследования структуры и физико-механических свойств неразъемных соединений;

Технологии и оборудование аддитивного производства металлических изделий. Перспективные технологии и материалы для сварки конструкционных сталей и полимерных материалов;

Полимерные и композиционные материалы и изделия, предназначенные для эксплуатации в экстремальных климатических условиях;

Тепломассоперенос и термомеханика дисперсных и неоднородных сред;

Методы и средства температурных измерений;

Проблемы развития энергетики, транспорта энергоресурсов и нефтегазового комплекса северных и арктических регионов;

Риски, диагностика и отказы технических систем.

В рамках Симпозиума было проведено выездное заседание, на котором были заслушаны доклады, посвященные современным методам оценки надежности и безопасной эксплуатации сложных технических систем в условиях криолитозоны.

Участники выездного заседания Симпозиума (15 сентября 2022 г.)

16 сентября, на закрытии мероприятия, были подведены итоги заседаний по секциям и принято решение Симпозиума. В частности, отмечена важность и необходимость проведения научных мероприятий, на которых обсуждаются фундаментальные и прикладные аспекты создания перспективных материалов, актуальные вопросы физики и прочности материалов, теплофизики, энергетики. Подчеркнуто, что вопросы сертификации и нормирования натурных испытаний свай и фундаментов сооружений в условиях криолитозоны и климатически низких температур, должны решаться с привлечением специалистов — материаловедов, строителей, мерзлотоведов и эксплуатационников. При планировании развития энергетики северных и арктических регионов особое внимание должно уделяться вопросам повышения надежности энерго- и топливоснабжения потребителей с целью обеспечения требований энергетической безопасности регионов при различных условиях функционирования топливно-энергетического комплекса. На современном этапе развития страны особое внимание должно уделяться построению и реализации новых концепций обеспечения техногенной, экологической и энергетической безопасности Северо-Востока России и Арктики в целом.

Как отметил директор ИФТПС СО РАН, доктор технических наук Валерий Валерьевич Лепов, в Якутске на Симпозиуме встретились специалисты со всей России. «После длительного периода ограничений для нас это первое представительное мероприятие, где специалисты со всей России встретились, выступили, представили своё видение по ключевым вопросам, касающимся прочности материалов, надежности и ресурсу машин и конструкций, работающих в условиях климатически низких температур, энергетики, экологического мониторинга, эффективного природопользования и экономики на Крайнем Севере. Мы фактически сверили часы с научными организациями таких крупных промышленных корпораций как Роснефть, Газпром, Росатом, Роскосмос и РЖД. В современных условиях связи между учеными и промышленниками вышли на новый уровень — для обеспечения прорывных результатов, направленных на опережающее развитие, друг без друга теперь не обойтись», — подчеркнул Валерий Лепов.