Участники экспедиции по якутской Арктике: Мистика сопровождала весь путь

«Мистика сопровождала весь путь»: участники экспедиции рассказали о путешествии по якутской Арктике.

Маршрут прошел через Оймякон и Верхоянск.

С Севером и Арктикой Якутии связаны множество мистических мест и таинственных легенд. Здесь сохраняются уникальная самобытная культура и традиции коренных народов. Именно это и привлекает туристов со всей страны, говорят участники автоэкспедиции Sakha Arctic Expedition — 2023. Путешественники преодолели почти пять тысяч километров в экстремальных условиях и посетили известные во всем мире полюсы холода Оймякон и Верхоянск. Своими впечатлениями и целями поездки они поделились во время пресс-конференции.

Экстремальная экспедиция стартовала 13 марта и завершилась 1 апреля. Путь лежал через два северных и четыре арктических района республики, горные хребты Верхоянский, Сунтар Хаята, Черского. Часть маршрута прошла по зимникам Лены, Индигирки, Яны и по их многочисленным притокам. Участники проехали более 4,8 тысячи километров пути, побывали в Оймяконе и Верхоянске, где неоднократно отмечались рекордно низкие температуры. Данный туристический маршрут стал самым протяженным по зимникам Арктики России.

«Изначально экспедиция была запланирована на 19 дней, но дорога была очень тяжелой, что сказалось на технике. Второй экипаж приехал по планам 31 марта. На протяжении всего пути нас сопровождала мистика. Арктика и Север являются местом силы и чистейшего шаманизма с сумасшедшей энергетикой. Те же самые таинственные горы Кисилях, куда съезжались экстрасенсы, стали привлекательными благодаря своей загадочности, которая сохранилась и сейчас. Таких мест в Якутии очень много, и каждое из них хранит свои легенды», — рассказал руководитель экспедиции Михаил Местников.

Экспедиция в том числе была направлена на то, чтобы предприниматели на местах стали внедрять стандарты гостеприимства и обучаться современным требованиям в отрасли.

«Арктические районы вызывают большой интерес среди россиян. Мы побывали сразу в нескольких улусах и были впечатлены тем, как гостеприимно нас встречали. Мы познакомились с бытом местных жителей, пообщались с представителями разных профессий, которые занимаются сохранением традиций. Удивляет, что в некоторых местах есть свои маленькие туристические фирмы. Конечно, есть замечания, в особенности в части проживания и доступной инфраструктуры. Надо быть готовым к отсутствию интернета и связи. Также есть минусы в части работы самих предпринимателей. Мы будем поддерживать с ними связь и содействовать обучению», — сказал участник экспедиции, исполнительный директор Ассоциации туриндустрии Якутии Аркадий Дорофеев.

Сопредседатель Якутского регионального отделения «Опора России» Александр Ариносов отметил, что все посещенные районы сохраняют уникальную культуру и этнику, исключительные исторические экспонаты и архивные документы.

«Каждый район имеет богатый потенциал развития туризма. Но, к сожалению, как только мы отъезжаем от Оймякона, начинаются проблемы маркетинга. В связи с тем что турпоток в удаленные районы непостоянный, предпринимателям очень сложно развиваться. Они не могут спрогнозировать свои доходы. На местах есть товарные знаки и маршруты, которые можно регистрировать, но, опять же, из-за слабого потока туристов, предприниматели этого не делают. В первую очередь это касается Верхоянска, Депутатского, Белой Горы, где есть, что показать. Можно было бы разработать единый маркетинговый стиль и передать его предпринимателям. Также необходимо продумать событийные мероприятия, например, праздник Полюса холода, праздник оленевода и многие другие», — поделился своими предложениями Ариносов.

Поделилась своими впечатлениями от поездки директор турфирмы ООО «Саха – Сириус» Сахаяна Александрова. Это ее первый столь протяженный маршрут по арктической Якутии.

«У меня остались самые наилучшие впечатления. Это практически невозможно передать словами, а только можно ощутить на себе лично. Я удивлена тому, насколько наша природа уникальна. Север и Арктика — это просто другая планета. Наша дорога была неповторима, каждый район встретил нас очень радушно. Считаю, что туристический потенциал действительно хороший, так как каждый улус стремится показать самые интересные моменты: национальные обряды и праздники, уникальные мастерские, исторические особенности, неповторимую кухню и многое другое», — поделилась участница экспедиции.

По результатам аналитики, собранной участниками автоэкспедиции в сотрудничестве с Ассоциацией гостеприимства, Ассоциацией туриндустрии, Агентством развития туризма и Минпреда, будут направлены рекомендации по улучшению качества туристского потенциала, и далее будет проведена работа по упаковке турпродукта для реализации въездного туризма.

Организаторами автопробега выступили Агентство развития туризма и территориального маркетинга, Ассоциация туриндустрии Якутии и ЯРО «Опора России» при поддержке Министерства предпринимательства, торговли и туризма республики.