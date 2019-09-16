Участники экомарафона в Якутии очистили от мусора берега

Сотрудники филиалов АО «Саханефтегазсбыт» приняли участие в экологическом марафоне «Чистые берега Дальнего Востока».

Дружный коллектив Усть-Куйгинской нефтебазы очистил от мусора береговую полосу на реке Яна и произвел уборку причалов. Очищен от металлолома и причал Батагайской нефтебазы на правом берегу реки Яна. На левом берегу реки Индигирка сотрудники Чокурдахской нефтебазы привели в порядок береговую зону у причала.



Всероссийскую акцию по уборке водоемов и их берегов проводит Минприроды России совместно с Федеральным агентством водных ресурсов в рамках ФЦП «Вода России» с 2014 года. За это время уборки объединили более 5 млн человек по всей стране. В этом году от бытового мусора будут очищены сотни водных объектов в ходе восьми экомарафонов: «Чистые берега Кавказа», «Чистые берега Дальнего Востока», «Чистые берега Байкала», «Чистые берега Сибири», «Чистые берега Урала», «Чистый Дон», «Чистые берега Крыма» и марафона в Краснодарском крае.